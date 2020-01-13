Не первый раз защищает: Селена Гомес поддержала жену Джастина Бибера

Певица гневно обратилась к поклонникам

Селена Гомес и Хейли Болдуин Фото: Instagram

Известная американская певица Селена Гомес, которая откровенно рассказала о личной жизни и пересадке почки, в очередной раз публично поддержала супругу бывшего возлюбленного Джастина Бибера Хейли Болдуин.

Появилась информация о возможном замужестве Селены Гомес. Узнайте подробности:

Многие поклонники считают, что между Селеной Гомес и Хейли Болдуин вражда, поскольку 25-летняя модель вышла замуж за экс-возлюбленного певицы. Но звезда каждый удобный момент старается доказать обратно.

На днях Селена праздновала выход нового альбома Rare в одном из ресторанов Голливуда. По стечению обстоятельств в этом же заведении со своей подругой встречалась и супруга Бибера. Фанаты певицы не поверили в случайность встречи, обвинив модель в том, что она специально пришла испортить настроение Гомес. Более того, они начали оставлять в Instagram гневные комментарии в сторону модели.

Хейли Болдуин Фото: instagram.com/haileybieber .

Однако Селена Гомес не поддержала враждебность фанатов и подтвердила, что встреча действительно была случайной: "Читать все это отвратительно. Это было совершенно непреднамеренно. Я очень разочарована, что люди разговаривают с другими людьми подобным образом".

Отметим, что это уже не первый раз, когда Селена Гомес встает на защиту супруги бывшего возлюбленного. Все подробности читайте в материале.

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