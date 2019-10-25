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Селена Гомес встала на защиту жены Джастина Бибера

Американская певица обратилась к поклонникам с просьбой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:01
Селена Гомес и Хейли Болдуин
Селена Гомес и Хейли Болдуин
Фото: Instagram.com

Буквально на днях американская певица Селена Гомес презентовала два новых сингла – Lose You to Love Me и Look At Her Now, которые артистка посвятила расставанию со своим бывшим возлюбленным Джастином Бибером. Отметим, что голливудский исполнитель совсем недавно сыграл свадьбу с моделью Хейли Болдуин.

О свадьбе Джастина и Хейли Бибер смотрите в эксклюзивном сюжете:

Сама Селена Гомес не стала скрывать, что такой исход событий ее морально подкосил, ведь она очень любила Бибера. Сразу же после выхода релиза песен на странице в Instagram Хейли Болдуин появился скриншот песни с фразой: "Я убью тебя". В интернете разгорелся скандал, фанаты начали обвинять модель в том, что она угрожает Селене. В официальном заявлении певица не стала отрицать, что новые песни связаны с душевными ранами, которые ей нанес Бибер в сложный жизненный период.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Фото: instagram.com/haileybieber

Позже модель прокомментировала в Twitter слухи о вражде между звездными девушками: "Пожалуйста, прекратите говорить эту ерунду. Это никакая не "реакция". Не может быть никакой реакции. Это полная чушь".

Не стала молчать и Гомес. На удивление, знаменитость даже встала на защиту новоиспеченной жены экс-возлюбленного и попросила поклонников прекратить раздувать сплетни. Впрочем, имени ее Селена открыто не называла, но общественность сделала свои выводы.

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"Я очень благодарна за тот отклик, который получила эта песня. Но я не сторонница того, чтобы женщин сталкивали лбами. И я никогда не буду такой. Поэтому, пожалуйста, будьте добры ко всем. Не важно, какая ситуация. Если вы мои поклонники, пожалуйста, не грубите никому", — обратилась она к поклонникам в прямом эфире в своем Instagram.

Ранее мы писали, во сколько обошлась свадьба Джастина Бибера.

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