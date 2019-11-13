Селену Гомес раскритиковали за лишний вес: как певица смогла оправдаться

Певица рассказала, как страдала из-за последствий волчанки

Селена Гомес Фото: Getty Images

Известная американская певица Селена Гомес, которая встала на защиту жены Джастина Бибера, открыто рассказала, как стала жертвой бодишеймеров (людей, критикующих фигуру) из-за последствий волчанки. Такое признание она сделала в новом интервью для ее подруги-журналистки Ракель Стивенс.

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Избыточный вес является одним из последствий болезни Гомес. Конечно, певицу нещадно критиковали в социальных сетях и желтой прессе. Звезда призналась, что комментарии такого характера ее сильно ранили в последние годы.

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

"Я впервые столкнулась с бодишеймингом после того, как мой вес начал колебаться. У меня волчанка, у меня проблемы с почками и высокое давление, поэтому я имею дело со многими проблемами со здоровьем. Волчанка напрямую не влияет на набор веса, однако сочетание всех других факторов влияет. Есть лекарства, которые я должна принимать всю жизнь. Вес может меняться каждый месяц", – призналась Гомес.

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Впрочем, Селена утверждает, что "очень счастлива жить своей жизнью", и она не видит необходимости делиться всем в социальных сетях.

"Я не хочу жить прошлым. Я не хочу раскрывать перед всеми душу и знать, что другие говорят об этом. Главный урок, который я должна была вынести из всего этого – это уметь прощать людей, которые причинили мне боль. Надо уметь сочувствовать им", – добавила Гомес.

Напомним, Селена Гомес откровенно заговорила о своих психологических проблемах и затяжной депрессии, с которой звезда боролась на протяжении года.

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