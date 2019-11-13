Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Селену Гомес раскритиковали за лишний вес: как певица смогла оправдаться

Певица рассказала, как страдала из-за последствий волчанки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: Getty Images

Известная американская певица Селена Гомес, которая встала на защиту жены Джастина Бибера, открыто рассказала, как стала жертвой бодишеймеров (людей, критикующих фигуру) из-за последствий волчанки. Такое признание она сделала в новом интервью для ее подруги-журналистки Ракель Стивенс.

Узнайте подробности о возможном замужестве Селены Гомес:

Избыточный вес является одним из последствий болезни Гомес. Конечно, певицу нещадно критиковали в социальных сетях и желтой прессе. Звезда призналась, что комментарии такого характера ее сильно ранили в последние годы.

Селена Гомес
Селена Гомес
Фото: instagram.com/selenagomez

"Я впервые столкнулась с бодишеймингом после того, как мой вес начал колебаться. У меня волчанка, у меня проблемы с почками и высокое давление, поэтому я имею дело со многими проблемами со здоровьем. Волчанка напрямую не влияет на набор веса, однако сочетание всех других факторов влияет. Есть лекарства, которые я должна принимать всю жизнь. Вес может меняться каждый месяц", – призналась Гомес.

Читайте также:
Селена Гомес подогрела слухи о романе с бывшим бойфрендом

Впрочем, Селена утверждает, что "очень счастлива жить своей жизнью", и она не видит необходимости делиться всем в социальных сетях.

"Я не хочу жить прошлым. Я не хочу раскрывать перед всеми душу и знать, что другие говорят об этом. Главный урок, который я должна была вынести из всего этого – это уметь прощать людей, которые причинили мне боль. Надо уметь сочувствовать им", – добавила Гомес.

Напомним, Селена Гомес откровенно заговорила о своих психологических проблемах и затяжной депрессии, с которой звезда боролась на протяжении года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жена Джастина Бибера эмоционально прокомментировала новые песни Селены Гомес Apple iPhone 11 Pro использовали для съемок клипа Селены Гомес "Нашел замену": Селена Гомес в новом клипе спела о расставании с Джастином Бибером Селена Гомес не общается с подругой, пожертвовавшей для нее почку
лекарства певица вес Селена Гомес
Реклама

Популярные статьи

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Новости партнеров

Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Яблочный пирог «Нереально вкусный». Рецепт
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Хычины с картошкой и сыром на сковороде
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Екатерина Бужинская очаровала поклонников своим роскошным видом
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив
Заворотнюк рассказала о серьезных проблемах с психикой
Заворотнюк рассказала о серьезных проблемах с психикой