Селин Дион узнала о смерти матери накануне выступления
Терезе Дион было 92 года
Умерла мама известной Канадской певицы Селин Дион. Терезе Дион было 92 года, когда она скончалась от тяжелой болезни. Артистка посвятила маме свой концерт в Майами.
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Узнав о смерти матери Селин Дион не стала отменять выступление в Майами, а посвятила концерт Терезе, сообщает Daily Mail. Со сцены певица обратилась к поклонникам и сказала следующее: "Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но у меня все хорошо, мы все, ее семья, в порядке. Я знаю, что она хотела, чтобы сегодня вечером я была самой лучшей версией себя. И я также знаю, что она хотела, чтобы все вы провели лучшее время в своей жизни".
О том, что дни ее матери сочтены, Селин знала заранее. За несколько дней до кончины Терезы Дион с певицей связалась лечащий врач женщины и предупредила, что маме артистки осталось недолго. Дион призналась, что накануне она вместе с братьями и сестрами навещала мать и успела попрощаться с ней.
"Мама, мы так любим тебя... Мы посвящаем тебе шоу сегодня вечером, и я буду петь для тебя всем сердцем", – написала Селин в своем Twitter, опубликовав архивное семейное фото.
Тереза Дион долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Она была матерью 14 детей, работала телеведущей, активно занималась благотворительностью и основала фонд для неблагополучных детей. Селин часто брала Терезу на свои выступления и фотографировалась с ней на красных дорожках.
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