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Селин Дион узнала о смерти матери накануне выступления

Терезе Дион было 92 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Селин Дион с мамой Терезой
Селин Дион с мамой Терезой
Фото: instagram/celinedion/

Умерла мама известной Канадской певицы Селин Дион. Терезе Дион было 92 года, когда она скончалась от тяжелой болезни. Артистка посвятила маме свой концерт в Майами.

Смотрите сюжет о смерти вокалистки легендарной группы Roxette Мари Фредрикссон:

Узнав о смерти матери Селин Дион не стала отменять выступление в Майами, а посвятила концерт Терезе, сообщает Daily Mail. Со сцены певица обратилась к поклонникам и сказала следующее: "Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром. Но у меня все хорошо, мы все, ее семья, в порядке. Я знаю, что она хотела, чтобы сегодня вечером я была самой лучшей версией себя. И я также знаю, что она хотела, чтобы все вы провели лучшее время в своей жизни".

О том, что дни ее матери сочтены, Селин знала заранее. За несколько дней до кончины Терезы Дион с певицей связалась лечащий врач женщины и предупредила, что маме артистки осталось недолго. Дион призналась, что накануне она вместе с братьями и сестрами навещала мать и успела попрощаться с ней.

"Мама, мы так любим тебя... Мы посвящаем тебе шоу сегодня вечером, и я буду петь для тебя всем сердцем", – написала Селин в своем Twitter, опубликовав архивное семейное фото.

Тереза Дион долгое время боролась с тяжелым заболеванием. Она была матерью 14 детей, работала телеведущей, активно занималась благотворительностью и основала фонд для неблагополучных детей. Селин часто брала Терезу на свои выступления и фотографировалась с ней на красных дорожках.

Ранее Селин Дион рассказала правду об отношениях с 34-летним танцором.

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