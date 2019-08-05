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Семейная идиллия: Джамала поделилась милыми фото с сыном

Певица провела выходные в кругу родных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:42

В последнее время украинская певица и победительница Евровидения 2016 Джамала активно делится со своими подписчиками семейными фото. Недавно артистка показала, как выглядит ее родная сестра, а теперь умилила поклонников новыми снимками со своим сыном Эмиром-Рахманом. 

Судя по опубликованным кадрам в Instagram, Джамала провела выходные в окружении сына. Певица игралась с малышом на кровати, держась трепетно за руки и искренне улыбаясь. Первенец артистки заметно подрос! 

INSTAGRAM (@jamalajaaa)

"Сегодня международный день любви к сыну! Шучу! На самом деле его празднуют не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, и после послезавтра .... и так 365 дней в году. Всем хорошего воскресенья и обязательно проведите этот день вместе со своими родными!" – написала певица. 

Напомним, что ранее Джамала сделала неожиданное признание в эфире шоу "Голос. Діти 5".А также до этого стало известно, что Джамала дважды выступала на территории России в 2014 году. После пиар-директор певицы дал комментарий относительно этой информации.

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