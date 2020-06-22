Семейная идиллия: Кейт Миддлтон сделала трогательные снимки принца Уильяма с тремя детьми

Герцоги Кембриджские поделились фото, которые Кейт сделала на карантине

21 июня принц Уильям праздновал свой день рождения. Герцогу Кембриджскому исполнилось 38 лет. Сегодня.Lifestyle уже публиковали неожиданные факты о принце Уильяме, а также подготовили материал – как менялся герцог Кембриджский с годами.

В честь праздника на официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram появились ранее неопубликованные снимки именинника с тремя детьми – принцами Джорджем и Луи, а также с принцессой Шарлоттой.

Принц Уильям с детьми Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцог Кембриджский с наследниками Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Семейное фото от Кейт Миддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Во время карантина внук королевы много времени проводил вместе с наследниками. Яркие моменты Кейт Миддлтон фиксировала на фотоаппарат. Отметим, что супруга принца Уильяма увлекается фотосъемкой.

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"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новой фотографией герцога с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи накануне его дня рождения", – говорится в подписи к снимкам.

Напомним, что недавно принц Уильям откровенно рассказал о смерти принцессы Дианы и страхе отцовства.

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