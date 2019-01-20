Семейная идиллия: мама Джастина Бибера показала милое фото с невесткой

Похоже, у них действительно теплые отношения

Джастин Бибер и Хейли Болдуин Фото: Getty Images

Недавно стало известно, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроят свадебную церемонию. Они обменяются клятвами верности 28 февраля этого года. На днях мама певца – Патриция Бибер опубликовала милое фото со своей новоиспеченной невесткой.

Перед камерой красавицы позировали в верхней одежде и с легким макияжем. Хейли нежно поцеловала маму своего мужа в щеку, от чего Патриция не сдерживала счастья.

Патриция Бибер с невесткой Хейли Болдуин Фото: instagram.com/pattiemallette

"Какой подарок!", – лаконично написала Патриция Бибер под фото.

Напомним, что еще в середине сентября дядя Хейли Алек Болдуин подтвердил, что его племянница вышла замуж за Джастина Бибера. Позже в СМИ появилась информация, что супруги также обвенчались. Чуть позже счастливая Хейли на одном из светских мероприятий засветила огромное обручальное кольцо, подаренное Джастином.

Интересно, что пара действительно поддерживает друг друга и в горе, и в радости. Так, недавно Джастина и Хейли застали в одном ресторане, где певец по неизвестной причине горько плакал. Что вызвало слезы Джастина, неизвестно. Однако Хейли успокаивала мужа, как могла. Это ли не любовь.