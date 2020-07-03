Алла Пугачева и Максим Галкин устроили пикник во дворе своего особняка: душевное видео

Юморист поделился видео домашних посиделок в кругу близких людей

Российская певица Алла Пугачева, которая недавно восхитила стройными ногами, вместе со своим супругом Максимом Галкиным устроили уютный пикник во дворе своего особняка в Подмосковье. В гости звездные супруги пригласили родных – брата юмориста с женой и детьми.

На своей странице в Instagram Максим опубликовал душевное видео, на котором запечатлены их близкие друзья и дети – Елизавета с Гарри.

В ожидании хозяина дома гости развели костер во дворе дома. Как раз в этот момент дочь Галкина Лиза начала вести видеорепортаж с места событий, а потом место оператора заняла сама Примадонна.

INSTAGRAM

"Возвращение. За последние три месяца впервые отлучился по работе на три дня из Москвы. Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми и устроили все вместе мне сюрприз", – написал Галкин под опубликованным видео.

Ранее мы писали, что российский юморист Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

Также супруг Примадонны резко высказался о слухах от журналистов вокруг бедности Аллы Пугачевой.

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