Семейный рок: умер вдовец дочери Уитни Хьюстон

Ранее парня винили в смерти Бобби Кристины Браун

Бобби Кристина Браун и Ник Гордон Фото: Getty Images

Вдовец дочери Уитни Хьюстон Ник Гордон, чья голограмма отправится в мировое турне, умер. Ник Гордон был возлюбленным Бобби Кристины Браун, дочери Уитни Хьюстон. Легендарная певица воспитывала его с 12 лет. Ранее его признали юридически ответственным за смерть дочери певицы.

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Сообщается, что 30-летний парень был найден мертвым. Причиной смерти Ника Гордона называют передозировку запрещенными веществами. О смерти Ника в соцсети Фейсбук вчера, 2 января, сообщил его брат Джек Уолкер-младший.

На данный момент следствие выясняет обстоятельства смерти, но в Сети активно говорят про злой рок, который преследует знаменитое семейство.

Отметим, что Уитни Хьюстон была найдена мертвой 11 февраля 2012 года в ванной номера отеля. Тогда экспертиза установила, что певица умерла от атеросклеротической болезни сердца и употребления запрещенных веществ.

Через три года умерла 22-летняя дочь артистки Бобби Кристина. Ее также нашли в бессознательном состоянии в ванной. Она впала в кому и так из нее и не вышла.

Напомним, ранее Ник Гордон согласно решению суда, должен был выплатить правопреемникам Уитни Хьюстон более 36 миллионов долларов.

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