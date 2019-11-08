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Семья Анастасии Заворотнюк показала людей, которые помогают актрисе

Родственники актрисы поблагодарили воспитанников детского приюта за моральную поддержку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:44
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, по информации СМИ, борется с раком мозга и пребывает в больнице. Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" опровергает информацию о сборе средств на ее лечение и просит лишь молиться за актрису. А на днях родственники решили показать людей, которые помогают Анастасии Заворотнюк.

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Так, муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев в паре с Татьяной Навкой представили шоу для воспитанников детского приюта. Семья актрисы поблагодарила их за моральную поддержку.

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"Сегодня шоу "Аленький цветочек" по приглашению Татьяны Навки и Петра посетили воспитанницы приюта Покровского Монастыря и православной гимназии в Троице-Лыково. Хотим сказать огромное спасибо чудесным девочкам, а также всем монахиням Покровского ставропигиального женского монастыря за то, что все это время они ежедневно молятся о Насте! И низкий поклон Матушке-настоятельнице, игуменье Феофании за внимание, за сердечность и доброту, за самые нужные и верные слова!", – говорится в сообщении.

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Ранее мы также писали, что муж Анастасии Заворотнюк появился на публике. Многие отметили, что внешний вид Петра Чернышева оставляет желать лучшего.

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