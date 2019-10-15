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Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила, что актриса больна

Актриса действительно проходит лечение, однако диагноз не сообщается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк, по информации СМИ, больна раком мозга. Ранее сообщалось, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" перевели из клиники в реабилитационный центр, так как медики посчитали дальнейшее лечение бессмысленным.

Анастасия Заворотнюк погасила многолетний кредит. Детали в сюжете:

Семья Анастасии Заворотнюк долгое время не комментировала состояние актрисы, однако недавно родственники звезды приняли решение прояснить ситуацию и опровергнуть ложную информацию. Так, в этот раз на Instagram-странице podderzhka_azavorotnyuk появилось заявление касательно последних новостей о том, что Анастасия Заворотнюк пребывает в состоянии сопора.

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"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни – это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. А для тех, кто относится к ситуации с пониманием, мы обязательно будем здесь опровергать "сенсационные заявления" и "инсайдерскую информацию" от нечистоплотных СМИ. Благодарим за вашу поддержку!", – говорится в сообщении.

Ранее мы также писали, что родственники Заворотнюк обвинили Telegram-канал в публикации недостоверной информации.

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