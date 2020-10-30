Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Семья Бекхэм запустит шоу о своей жизни. Подъехала замена Кардашьян

Сегодня, 16:33

Шоу покажет неизвестные ранее факты из жизни Дэвида Бекхэма

Дэвид и Виктория Бекхэм заключили контракт с Netflix на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов (более 20 миллионов долларов) на сериал, который покажет "невидимые стороны их жизни", пишет Daily Mail. Похоже, что теперь мы сможем наблюдать за жизнью еще одной известной семьи, кроме клана Кардашьян, которые недавно объявили о завершении съемок их шоу.

Говорят, что все будет сфокусировано на Дэвиде – съемочная группа будет следовать за ним по пятам.

"Это настоящий переворот для Netflix! Сериал покажет Дэвида с совершенно другой стороны, которую публика обычно не видит. Семья Дэвида – настоящие архиваторы, ведь они с гордостью документировали его карьеру с юности – на протяжении многих лет хранили все вырезки из старых местных газет, школьные записи и командные фотографии", – говорит инсайдер.

Виктория и Дэвид Бекхэм
Виктория и Дэвид Бекхэм
Фото: Getty Images

Известно, что кроме съемок повседневной жизни Бекхэма, в шоу будут показаны старые кадры из его юности и периода, когда он познакомился с Викторией Бекхэм. Шоу начнется с того, что Дэвид играет в футбол на заднем дворе своего дома со своим отцом Тедом, и будет включать фрагменты интервью и комментарии всей семьи.

Предполагается, что проект выйдет в эфир в начале 2022 года.

Напомним, Бруклин Бекхэм отложил свадьбу с Николой Пельтц.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Виктория Бекхэм попала в скандал, опубликовав видео с оголенным бюстом модели Дэвид и Виктория Бекхэм переболели коронавирусом - СМИ Все в сборе: Виктория Бекхэм показала редкое совместное фото детей
Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами у купальнику

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 14:45Food

Что приготовить на Хэллоуин детям: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 11:57Шоу-бизнес

"Мисс Америка" Леанза Корнетт умерла в возрасте 49 лет

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряEvents

Когда будет Хэллоуин в 2020 году: точная дата в Украине и мире

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

Новости партнеров

На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Натравил на нее своего «удава»: Тарзан пытается добить Наташу
Натравил на нее своего «удава»: Тарзан пытается добить Наташу
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Українка, яка переписала світову історію зі стрибків у висоту
Українка, яка переписала світову історію зі стрибків у висоту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять