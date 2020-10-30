Семья Бекхэм запустит шоу о своей жизни. Подъехала замена Кардашьян

Шоу покажет неизвестные ранее факты из жизни Дэвида Бекхэма

Дэвид и Виктория Бекхэм заключили контракт с Netflix на сумму 16 миллионов фунтов стерлингов (более 20 миллионов долларов) на сериал, который покажет "невидимые стороны их жизни", пишет Daily Mail. Похоже, что теперь мы сможем наблюдать за жизнью еще одной известной семьи, кроме клана Кардашьян, которые недавно объявили о завершении съемок их шоу.

Говорят, что все будет сфокусировано на Дэвиде – съемочная группа будет следовать за ним по пятам.

"Это настоящий переворот для Netflix! Сериал покажет Дэвида с совершенно другой стороны, которую публика обычно не видит. Семья Дэвида – настоящие архиваторы, ведь они с гордостью документировали его карьеру с юности – на протяжении многих лет хранили все вырезки из старых местных газет, школьные записи и командные фотографии", – говорит инсайдер.

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Известно, что кроме съемок повседневной жизни Бекхэма, в шоу будут показаны старые кадры из его юности и периода, когда он познакомился с Викторией Бекхэм. Шоу начнется с того, что Дэвид играет в футбол на заднем дворе своего дома со своим отцом Тедом, и будет включать фрагменты интервью и комментарии всей семьи.

Предполагается, что проект выйдет в эфир в начале 2022 года.

Напомним, Бруклин Бекхэм отложил свадьбу с Николой Пельтц.

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