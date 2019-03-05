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Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

Семья Люка Перри поблагодарила всех за поддержку в трудную минуту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Люк Перри
Люк Перри
Фото: AFP

4 марта умер Люк Перри, культовый актер, сыгравший в сериале "Беверли-Хиллз 90210". Люк Перри умер в результате обширного инфаркта. В момент смерти рядом с актером находились его родные и близкие.

В связи со смертью Люка Перри его семье поступает множество запросов на комментарии. Официальный представитель актера сделал заявление, опубликованное Variety, относительно смерти Люка Перри и сообщил, что больше никакие подробности разглашаться не будут.

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"Семья ценит выражение поддержки и молитвы, обращенные к Люку со всего мира, и обращается с просьбой не тревожить ее во время этого траурного события. Никаких более подробностей сообщаться не будет", – заявил представитель.

Люк Перри
Люк Перри
Фото: YouTube

Отметим, 28 февраля Люк Перри был экстренно госпитализирован и помещен в искусственную кому в результате "массированного" инсульта, однако спасти актера не удалось.

Ранее мы поделились последними фото Люка Перри, которые взбудоражили сеть.

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