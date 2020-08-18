Семья погибшего в ДТП с Ефремовым заявила к актеру иск на 1 рубль

Всего потерпевших трое: вдова, брат и сын погибшего Сергея Захарова

Сегодня, 18 августа, прошло очередное судебное заседание по уголовному делу российского актера Михаила Ефремова, который в июне этого года стал виновником смертельного ДТП в Москве. Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова заявила к актеру иск о компенсации за моральный ущерб на 1 рубль, сообщает Telegram-канал Mash.

Всего потерпевших трое: вдова Сергея Захарова Маргарита, брат Валерий и младший сын Валерий.

"Сын просил суд о самом суровом наказании для актера, а вдова назвала его убийцей. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивал на том, что в гибели Захарова виновата конструкция автомобиля ВАЗ и нерасторопность скорой. Однако адвокат потерпевшей стороны Добровинский нокаутировал Пашаева иском на символическую сумму. В тексте заявления указывается, что на свете нет денег, способных восполнить утрату или вернуть погибшего Захарова родным", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Фото: Telegram-канал Mash

Также сообщается, что сын погибшего заявил – до сегодняшнего дня от Ефремова не было ни извинений, ни предложений о финансовой компенсации.

"Заявляя иск в такой сумме, мы хотим подчеркнуть этим наше право потребовать законного и обоснованного наказания подсудимому Ефремову М.О., не принимаю "кровавых денег" от человека, погубившего нашего отца, мужа, брата", – говорится в судебном документе.

Ранее мы сообщали, что суд отклонил просьбу Ефремова разрешить ему прогулки на улице.

Напомним, в результате аварии, случившейся 8 июня по вине Михаила Ефремова, погиб 57-летний Сергей Захаров – водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста. 11 августа проходило второе заседание, на котором дело рассматривалось по существу. Из зала суда Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.

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