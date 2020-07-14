Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова требует у актера 40 млн

Сегодня, 13:35

СМИ стали доступны документы по делу Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в страшном ДТП по вине российского актера Михаила Ефремова, требует у актера 40 миллионов рублей морального ущерба, сообщает "Московский комсомолец".

Как удалось узнать изданию, уголовное дело актера в скором времени будет направлено в прокуратуру на утверждение. По данным издания, семья потерпевшего Сергея Захарова, а именно – супруга, брат и два сына просят возместить им моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

Фото: zvezdi.ru
Фото: zvezdi.ru

Также уточнятся, что члены семьи потерпевшего ранее публично отказывались от какой-либо денежной компенсации и претензий к Михаилу Ефремову.

По словам адвоката Михаила Эльмана Пашаева, актер не признает свою вину.

"Михаил вину не признает. Истина будет установлена в суде", – сказал Пашаев.

Почему Михаил Ефремов содержит свою бывшую жену – смотрите видео:

Напомним, ранее в деле Михаила Ефремова появились новые подробности. Сообщалось, что в машине на момент ДТП актер был не один.

Ранее мы сообщали, что у Михаила Ефремова отсудили более 117 тысяч рублей из-за долгов за его автомобиль.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Подруга Ефремова объяснила, почему актер сел пьяным за руль в день ДТП Подруга Михаила Ефремова о ДТП: «Миша – не запойный алкоголик» Михаилу Ефремову предъявлено окончательное обвинение в ДТП
Михаил Ефремов
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты

Популярные статьи

Сегодня, 12:20Food

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

Сегодня, 09:48Events

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

Сегодня, 09:27Шоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

Вчера, 12:38Fun

Как щенки вырастают в гигантских собак: в Сети запустили новый флешмоб, фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Вчера, 05:55Fun

Парень нашел на втором этаже своего дома потайное жилье: фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

12 июляFood

Как сделать вино из абрикосов в домашних условиях

12 июляШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала, как борется с раком и какие прогнозы дают врачи

12 июляTravel

День фотографа: ТОП-7 Instagram-аккаунтов с самыми красивыми фото из путешествий

12 июляПсихология

Гороскоп на неделю 12-18 июля: все знаки зодиака

12 июляEvents

С Днем Петра и Павла: лучшие поздравления и открытки

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

12 июляEvents

Картинки в День Петра и Павла: эффектные поздравления, открытки и стихи

11 июляFood

Всемирный день шоколада: ТОП-5 десертов, которые вы сможете легко приготовить дома

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини
Располневшую жену "Сулеймана" поймали в бикини
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Каменських привітали з першою вагітністю
Каменських привітали з першою вагітністю
Анастасия Задорожная разделась для фотосессии
Анастасия Задорожная разделась для фотосессии
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Сердючка, Монро и Кончита Вурст поразили видом в обычной жизни
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному
Як виглядали Лорак, Брежнєва, Орбакайте та інші на випускному

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять