Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова требует у актера 40 млн

СМИ стали доступны документы по делу Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в страшном ДТП по вине российского актера Михаила Ефремова, требует у актера 40 миллионов рублей морального ущерба, сообщает "Московский комсомолец".

Как удалось узнать изданию, уголовное дело актера в скором времени будет направлено в прокуратуру на утверждение. По данным издания, семья потерпевшего Сергея Захарова, а именно – супруга, брат и два сына просят возместить им моральный ущерб в размере более 40 миллионов рублей.

Фото: zvezdi.ru

Также уточнятся, что члены семьи потерпевшего ранее публично отказывались от какой-либо денежной компенсации и претензий к Михаилу Ефремову.

По словам адвоката Михаила Эльмана Пашаева, актер не признает свою вину.

"Михаил вину не признает. Истина будет установлена в суде", – сказал Пашаев.

Почему Михаил Ефремов содержит свою бывшую жену – смотрите видео:

Напомним, ранее в деле Михаила Ефремова появились новые подробности. Сообщалось, что в машине на момент ДТП актер был не один.

Ранее мы сообщали, что у Михаила Ефремова отсудили более 117 тысяч рублей из-за долгов за его автомобиль.

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