Семья в сборе: Вера Брежнева поделилась забавным видео

Певица показала кадры из семейной фотосессии

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

37-летняя певица Вера Брежнева первое время не афишировала свадьбу с Константином Меладзе, однако сейчас артистка не скрывает свою семью от поклонников. Певица часто публикует кадры с мужем, детьми и мамой. А недавно, судя по всему, вся семья Веры Брежневой приняла участие в фотосессии.

Вера Брежнева презентовала новый клип. Детали в сюжете:

Артистка поделилась несколькими кадрами со съемки на своей странице в Instagram. Певица показала забавное видео, на котором позирует ее большая семья. На коротком ролике можно заметить мужа певицы Константина Меладзе, дочерей Соню и Сару, мать Тамару, сестру Викторию, племянников и других членов семьи.

"Люди, любите друг друга", – подписала видео Вера Брежнева.

Jul 8, 2019 at 9:22am PDT INSTAGRAM (@ververa) on

К слову, еще в прошлом году сестра певицы, Виктория Галушка, развелась с продюсером Александром Цекало. Судя по всему, Виктория пока одна и воспитывает детей, а вот Цекало уже женился на новой избраннице. Вера Брежнева прокомментировала развод сестры.

А старшая дочь артистки Соня Киперман на днях впервые показала своего возлюбленного.

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