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Семья Заворотнюк назвала журналистов "моральными уродами": в чем причина

Некоторые журналисты сообщили о том, что актриса не больна раком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Семья Анастасии Заворотнюк, на болезни которой наживаются мошенники, резко высказалась на тему слухов о том, что актриса не больна раком. Таким поступком родные в очередной раз подтвердили информацию об онкологическом заболевании.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе, смотрите подробности:

Близкие звезды "Моей прекрасной няни" опубликовали на официальной странице в Instagram скриншот новости, которую распространили российские СМИ. В ней журналисты одного из изданий утверждают, что актриса не больна раком.

Семья Заворотнюк обратилась к российскому журналисту: "Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам", — написали родственники актрисы.

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В комментариях семья Анастасии Заворотнюк также напомнила, что уже комментировала информацию о состоянии ее здоровья.

"Общая картина со всем уважением и благодарностью к поклонникам описана в посте от 15 октября. И очень просим всех проявить взаимное уважение к Анастасии и ее близким и не требовать подробностей. Спасибо", – отметили родственники.

Напомним, что стало известно о закрытии бутика старшей дочери звезды Анны, а также о том, что мать Анастасии, 76-летняя Валентина Заворотнюк, задолжала крупную сумму. Также появилась информация о финансовых трудностях мужа звезды – Петра Чернышева.

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