Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках. И даже на украинском!

Актер призвал американских граждан голосовать на выборах

Знаменитый американский актер Сэмюэл Л. Джексон научил своих поклонников ругаться на 15 языках, в том числе и на украинском. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Twitter.

Сэмюэл Л. Джексон Фото: AFP

Все дело в том, что сейчас в США проходит предвыборная кампания – в ноябре Штаты выберут нового президента. Знаменитости активно выражают свои взгляды в соцсетях, а также призывают людей голосовать. Сэмюэл Л. Джексон поддержал кампанию #GoodToVote и призвал всех регистрироваться для голосования на предстоящих выборах, перейдя на сайт HeadCount.

Джексон разместил ссылку на регистрацию и заявил: если по ней перейдет 2500 человек, он научит пользователей Сети ругаться на 15 языках. Что и произошло, и актеру пришлось выполнять обещание.

Для своего задания Сэмюэл выбрал достаточно редкие для среднестатистического американца языки: чешский, вьетнамский, суахили, маори и многие другие. Среди перечня ругательств была фраза и на украинском – "Пішов ти!"

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask@faircount@fairfight#MKsaysVote#yourvoicematterspic.twitter.com/6GkHudrm53