Заразился в больнице: британский комик скончался от COVID-19

Эдди Лардж ушел из жизни на 78 году

Коронавирусная инфекция продолжает беспощадно забирать жизни знаменитых людей. Еще одной жертвой COVID-19 стал известный британский комик Эдди Лардж. У 78-летнего юмориста было больное сердце, которое не справилось с осложнениями недуга.

О смерти британской знаменитости сообщил его сын Райан Макгиннис. По его словам, Эдди страдал от сердечной недостаточности и именно с этой проблемой был госпитализирован. Коронавирусом британец заразился уже в стенках госпиталя.

Эдди Лардж Фото: Getty Images

"С большой грустью мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, увы, не справилось", – сообщил Райан Макгиннис на своей странице в Facebook.

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