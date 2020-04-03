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Заразился в больнице: британский комик скончался от COVID-19

Эдди Лардж ушел из жизни на 78 году

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:00

Коронавирусная инфекция продолжает беспощадно забирать жизни знаменитых людей. Еще одной жертвой COVID-19 стал известный британский комик Эдди Лардж. У 78-летнего юмориста было больное сердце, которое не справилось с осложнениями недуга.

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О смерти британской знаменитости сообщил его сын Райан Макгиннис. По его словам, Эдди страдал от сердечной недостаточности и именно с этой проблемой был госпитализирован. Коронавирусом британец заразился уже в стенках госпиталя.

Эдди Лардж
Эдди Лардж
Фото: Getty Images

"С большой грустью мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, увы, не справилось", – сообщил Райан Макгиннис на своей странице в Facebook.

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Недавно мы писали, что от коронавируса умерла сестра короля Испании – принцесса Мария Тереза.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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