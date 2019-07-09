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"Сердце вылетало из груди": Санта Димопулос рассказала, как узнала о беременности

Модель призналась, что это стало для нее настоящим сюрпризом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Санта Димопулос рассказала, как узнала о беременности
Санта Димопулос рассказала, как узнала о беременности
Фото: Instagram/santadimopulos

Экс-участница группы "ВИА Гра", модель Санта Димопулос беременна во второй раз. В своем Instagram 32-летняя звезда часто делится историями о беременности, а также новыми фото. Накануне Санта рассказала фолловерам, как узнала о том, что снова станет мамой.

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Сейчас Димопулос пребывает на последних месяцах беременности. Певица с удовольствием демонстрирует круглый живот и рассказывает о всех подробностях своего материнства в блоге.

На днях звезда опубликовала совместный снимок с мужем Игорем в Instagram. В описании к фотографии Санта призналась, что вторая беременность стала для нее неожиданностью, хотя они с супругом планировали завести ребенка.

Санта Димопулос и ее муж планировали беременность
Санта Димопулос и ее муж планировали беременность
Фото: instagram.com/santadimopulos

"Я и представить не могла, что всё получится буквально сразу. Было много планов, путешествий, событий, – написала Димопулос, – По прилёту в Майами, я тренировалась как ненормальная практически каждый день. На задержку внимание не обратила, потому что это обычное дело после стольких перелётов. Грудь стала больше, поправилась, несмотря на тренировки. Решила купить тесть. Взяла 5 штук, чтобы наверняка. 4 показали две полоски, один не работал".

Певица добавила, что не смогла сдержать слез в трогательный момент. "Мои ощущения сложно описать, помню, что сердце просто вылетало с груди. Вышла в слезах к мужу, он спокойно обнял меня и небрежно так – "Я знал", – рассказала бывшая участница "ВИА Гры".

Отметим, что Санта Димопулос уже воспитывает 10-летнего сына Даниэля от первого мужа – Андрея Джеджулы.

Ранее беременная Санта Димопулос рассказала о тяжелых родах.

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