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Винник закружил маму Сердючки на дне рождения Осадчей

Вечеринка проходила в одном из ресторанов Киева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

В среду, 12 сентября, украинская ведущая Катерина Осадчая отметили свое 35-летие. По такому случаю Сегодня.Lifestyle делал подборку ее самых ярких нарядов.

Сама Катя фотографиями с празднования юбилея делилась мало, в отличие от ее друзей и коллег, которые буквально "засыпали" Instagram-сторис яркими фото с именинницей.

Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon
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Среди приглашенных на вечеринку, которая проходила в одном из ресторанов Киева на Печерске, были Настя Каменских, Потап, Олег Винник, который исполнил для Осадчей песню "Нино", заменив имя на "Катьо". Также на празднике присутствовали ведущая Маша Ефросинина, Дмитрий Монатик, стилист Ольга Слонь. Настроение на вечере задавала Верка Сердючка, под песни которой гости закружились в веселом танце.

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Публикация от Alexandra (@surganas)

Напомним, Катерина Осадчая удивила сеть забавным нарядом. Ведущая опубликовала архивное фото, на котором позирует в довольно необычном и забавном наряде –кеде. Ранее Катя Осадчая продемонстрировала загорелую фигуру в ярком купальнике.  

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ведущая День рождения Маша Ефросинина Настя Каменских Катерина Осадчая
Источник: "Сегодня"
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