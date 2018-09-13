Винник закружил маму Сердючки на дне рождения Осадчей

Вечеринка проходила в одном из ресторанов Киева

Катя Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

В среду, 12 сентября, украинская ведущая Катерина Осадчая отметили свое 35-летие. По такому случаю Сегодня.Lifestyle делал подборку ее самых ярких нарядов.

Сама Катя фотографиями с празднования юбилея делилась мало, в отличие от ее друзей и коллег, которые буквально "засыпали" Instagram-сторис яркими фото с именинницей.

Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon Фото: Instagram: mashaefrosinina, kamenskux, olgaslon 1/17

Среди приглашенных на вечеринку, которая проходила в одном из ресторанов Киева на Печерске, были Настя Каменских, Потап, Олег Винник, который исполнил для Осадчей песню "Нино", заменив имя на "Катьо". Также на празднике присутствовали ведущая Маша Ефросинина, Дмитрий Монатик, стилист Ольга Слонь. Настроение на вечере задавала Верка Сердючка, под песни которой гости закружились в веселом танце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra (@surganas) 12 Сен 2018 в 10:32 PDT

Напомним, Катерина Осадчая удивила сеть забавным нарядом. Ведущая опубликовала архивное фото, на котором позирует в довольно необычном и забавном наряде –кеде. Ранее Катя Осадчая продемонстрировала загорелую фигуру в ярком купальнике.