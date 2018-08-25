Серена Уильямс создала подарок для Меган Маркл

Спортсменка и герцогиня Сассекская уже много лет являются подругами

Серена Уильямс. instagram/serenawilliams

Известная теннисистка Серена Уильямс, которая не первый год дружит с Меган Маркл и даже была приглашена на королевскую свадьбу, решила преподнести подарок своей монаршей подруге.

Для этого Серена специально разработала для герцогини худи с надписью "Royal", и уже отправила той один экземпляр. А как выглядит новая одежда от Серены, мы можем увидеть в небольшом ролике, который та выложила в своем Instagram.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 22 Авг 2018 в 5:24 PDT

Как сообщалось ранее, сама Меган Маркл сейчас обеспокоена конфликтом, который продолжает разжигать ее собственный отец. В связи с чем ее мать, Дориа Рагланд, намерена вмешаться в происходящее и поговорить со своим бывшим мужем. Как сообщили инсайдеры, ранее сама герцогиня Сассекская была против того, чтобы родители общались, но настало то время, когда без помощи Дории уже не обойтись.

А тем временем один из британских стилистов раскрыл секрет, благодаря которому у особ королевской семьи никогда не задираются юбки.