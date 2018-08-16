Серфинг, мускулы и ананасы: Олег Винник показал, как отдыхает в Доминикане
Олег Винник отдыхает в Доминикане, откуда постоянно постит фотографии и видео
Невероятно популярный в последнее время Олег Винник уже третью неделю отдыхает в Доминикане. О том, чем именно занимается во время отпуска певец, он сам регулярно рассказывает на своей странице в Instagram.
Ранее властелин сердец всех "молодых вовчиць" уже показывал подписчикам, какие ест экзотические фрукты, как плавает в море и отдыхает на вилле.
Теперь же Винник продемонстрировал в небольшом ролике, как покорял волны на серфе.
Напомним, ранее Олег Винник, который недавно отпраздновал свое 45-летие, рассказал, как подбирает свою одежду. Следует отметить, что стиль певца практически не менялся, и заметное место в его гардеробе занимают классические костюмы.
Также 45-летний певец поделился своим отношением к возрасту и его кризису и высказал мнение об уколах красоты.