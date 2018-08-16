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Серфинг, мускулы и ананасы: Олег Винник показал, как отдыхает в Доминикане

Олег Винник отдыхает в Доминикане, откуда постоянно постит фотографии и видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Невероятно популярный в последнее время Олег Винник уже третью неделю отдыхает в Доминикане. О том, чем именно занимается во время отпуска певец, он сам регулярно рассказывает на своей странице в Instagram.

Ранее властелин сердец всех "молодых вовчиць" уже показывал подписчикам, какие ест экзотические фрукты, как плавает в море и отдыхает на вилле.

Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
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Теперь же Винник продемонстрировал в небольшом ролике, как покорял волны на серфе.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Напомним, ранее Олег Винник, который недавно отпраздновал свое 45-летие, рассказал, как подбирает свою одежду. Следует отметить, что стиль певца практически не менялся, и заметное место в его гардеробе занимают классические костюмы.

Также 45-летний певец поделился своим отношением к возрасту и его кризису и высказал мнение об уколах красоты.

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Источник: "Сегодня"
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