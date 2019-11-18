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Сергей Бабкин, Ирина Горовая и Тарас Тополя рассказали об обязанностях своих детей

Одни дают полную свободу ребенку, в то время как другие устраивают дома "армейский режим"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03

Оказывается, среди звезд идет дискуссия – должны ли дети помогать родителям дома. Одни приучают своих детей к работе, другие дают волю, потому что не хотят, чтобы дети выросли рабами. В эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9:30, артисты признались, какими домашними обязанностями обременяют своих детей.

Продюсер Ирина Горовая рассказала, как воспитывает их с Потапом сына. Убирать квартиру Андрея никто не заставляет, потому что он – мужчина. А вот носки должны лежать на своем месте.

"Он должен убрать свою постель, убрать носки, которые разбрасывает, трусики или другие вещи, когда переодевается. И обязательно он убирает посуду в посудомоечную машину. Это все, что он делает. А так, в принципе, его обязанность – хорошо учиться, быть умным мальчиком, не играть много в компьютер, любить свою мамочку, папочку и сестричку, выгуливать собаку, посадить 40 розовых кустов..." – рассказала Ирина Горовая.

Ирина Горовая с Потапом и детьми
Ирина Горовая с Потапом и детьми
Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Звездным супругам – лидеру группы "Антитела" Тарасу Тополе и певице Alyosha – сыновья Марк и Роман также помогают.

"Так помогают, что ты в два раза дольше делаешь то, что можешь сделать очень быстро. Но это такая помощь, от которой сердце просто радуется. У кого есть дети – знают, что такое прибивать гвоздь или ремонтировать что-то дома, когда ты сам в тишине работаешь или когда вокруг тебя бегают двое детей и помогают тебе", – поделился Тарас Тополя. Впрочем, звездный папочка проявляет снисходительность, потому что знает, что когда дети предлагают помощь – отказывать грех.

Тарас Тополя с женой Alyosha и сыновьями
Тарас Тополя с женой Alyosha и сыновьями
Фото: instagram.com/tarastopolia

А вот супруги Бабкины своих детей от домашней работы оберегают. Музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана воспитывают троих детей. И если Елисей еще совсем маленький и может только пакостить, радуя родителей, старшие уже могут помогать во всем. Однако артист говорит, что у детей куча школьных обязанностей.

"Им бы справиться со своими обязанностями в школе. Потому что они утром уходят и вечером приходят. А когда у сына футбол, например, то он приходит домой в 20:30. Ему надо поесть и уже ложиться спать. Дочь бегает тоже, у нее танцы, театр, вокал. Задают домашние задания. Это надо все успевать. Поэтому я говорю – на то мы и родители, чтобы справляться с обязанностями. А детям надо сейчас учиться и все успевать", – рассказал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин с семьей в Италии
Сергей Бабкин с семьей в Италии
Фото: instagram.com/babkin_official

Пока одни заставляют помогать, а другие берегут от домашних дел как от огня, третьи устраивают дома "армию".

"Работа по дому – каждое утро. Я не даю детям есть вообще, пока они не уберут комнату, – говорит певец Женя Галич. – Утром просыпаемся, валим чистить зубы, утренний туалет, затем заправляем свои кровати, спускаемся вниз, на первый-второй... Даня кричит – я первый, Ева кричит – я второй. Затем каша, раздатчики пищи, встать. Очень строгая дисциплина у меня. Работа по дому должна быть обязательно, если они разбросали игрушки – они их должны собрать. Все просто".

Женя Галич с сыном
Женя Галич с сыном
Фото: instagram.com/jenia_galich

Дядя Жора и его жена Наталья не хотят давать детям много работы. Женщина сама в детстве много делала, поэтому пообещала, что со своими детьми так не будет поступать.

"Никогда не забуду, как все лето я собирала малину и перебирала смородину, целые тазики. Родители привозили с дачи. Мои подруги гуляли, а я сидела над теми тазиками ягод. А мама потом закатывала варенье, – вспоминает Наталья. – Дети – не рабы, они не должны окна мне мыть, для этого есть специально обученный человек".

Дядя Жора с женой и детьми
Дядя Жора с женой и детьми
Фото: instagram.com/dyadya_jora

И хотя позиция женщины довольно категорична, все же у их детей определенные обязанности есть – мыть после себя посуду, приготовить себе поесть, застелить кровать и убрать в своей комнате и шкафу.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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