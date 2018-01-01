Сергей Бабкин: "Мой первый приезд в Киев был незабываемым"

Популярные личности поделились, сколько раз вставали и падали, и каким был их путь к известности

Сергей Бабкин. Фото: пресс-служба

В сети набирает популярность социальный флешмоб под хэштегом #провинциальный. Популярные ведущие, артисты, актеры, поделились, сколько раз вставали и падали, и каким был их путь к известности и популярности. Что пришлось преодолеть, а от чего отказаться на пути к успеху.

Своими провинциальными историями поделились также Анатолий Анатолич, Сергей Бабкин и Владимир Остапчук.

Телеведущий, автор и продюсер программы "Зе Интервьюер" Анатолий Анатолич: "Всегда и везде говорю, что я криворожанин. Так будет и в будущем. Переехал в Киев в 2006 году. Не скажу, что это была враждебная среда, но было непросто. Впервые получить работу в концерт-холле Freedom. Познакомиться с местными, которые, как в итоге оказалось, тоже понаехали. И каждые выходные в Кривой Рог. Домой. Сейчас все иначе. Но я об этом помню всегда. И о людях, которые больше 10 лет назад в меня поверили".

Ведущий Владимир Остапчук: "Каждый раз, когда я приезжаю в Торонто, Нью-Йорк или Майами, гордо говорю, что я из Умани. Все переспрашивают: "А где это?" И я отвечаю: "В Украине. И потом ещё раз переспрашивают: "А где это?". И я показываю на карте границы нашей Родины. И добавляю – я из провинции. Мне смеются в глаза, потому что мы сами себе придумали эти штампы в голове, нет никаких "столичных" и "понаехавших". Есть просто трудоспособные и инертные, талантливые и середнячки, космополиты и ограниченные своими стереотипами. И если уж на то пошло, для жителя любого крупного мирового мегаполиса мы все провинциальные".

Артист и тренер-победитель проекта "Голос країни" Сергей Бабкин: "Мой первый приезд в Киев был незабываемым. Это был 2003 год, когда группа 5`nizza приехала играть в клубе "Утюги" в рамках фестиваля "Чайка". Мы тогда пребывали в эйфории от того, что едем играть на таком большом фестивале. Странно, но по сторонам здесь мы тогда совсем не смотрели. Я вообще не особо рассматриваю города, в которые приезжаю. Кайфую от тех людей, которые рядом, к кому или с кем мы приехали. Ходим, общаемся, обсуждаем, конечно, что-то видим по пути, обращаем внимание. Но в целом я просто интуитивно ощущаю атмосферу того места, где нахожусь. Люблю моменты, когда закрываешь глаза и чувствуешь, слышишь какие-то звуки, ощущаешь это место на уровне эмоций".

Недавно Сергей Бабкин украсил обложку журнала "Телегид". В интервью артист рассказал о новом сингле – "Хто далі йде", почему Бабкин не видит смысла в дуэтах, зачем ему номинация "Неправильный артист", за что стыдно артисту, а также о силе, будущем и преемственности.

Также Сергей Бабкин на съемках полуфинала "Голос країни 8" рассказал "Сегодня" о ближайших планах и признался, что часто видится с участниками своей команды из прошлого сезона.

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