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Сергей Бабкин представил новый клип с очень неожиданной концовкой

Клип артиста вызвал восторг у его поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:37
Сергей Бабкин Фото: пресс-служба
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба

Знаменитый украинский музыкант Сергей Бабкин порадовал армию поклонников премьерой нового клипа на песню "Моє кохання".

Песня, вошедшая в альбом "Музасфера", уже полюбилась поклонникам, а сегодня ее видеовизуализация с самого утра вызвала у них дискуссию – где же снималась работа? Многим антураж напоминает Берлин, поэтому фаны выдвигают свои версии о месте съемок.

Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
Кадры со съемок клипа Сергея Бабкина Фото: пресс-служба
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Отметим, что в новой видеоработе акцент сделан на телефонной будке, в которой находится артист: "Будка – это не просто предмет, каждый может по-разному прочитать его для себя: для кого-то это телефонная будка, для кого-то – машина времени, для кого-то это какая-то капсула, а для кого-то – исповедальная. Я очень люблю минимализм, и в этом видеоклипе все то, что нужно, все именно так, как я люблю: ничего лишнего, концентрация внимания, только слова и мои эмоции, мое состояние", – рассказывает Сергей.

Главный, но ненавязчивый символ работы, – это красный голубь. Он – это мир, а мир – это любовь. Любовь, прилетела рассказать одну из историй, любовь, прилетевшая отдать частичку себя другому человеку на том конце трубки, любовь (которую олицетворяет Бабкин), что взрывается в конце, превращаясь в стаю красных голубей, и разлетается по миру.

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины ждут третьего ребенка.

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