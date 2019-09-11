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Сергей Бабкин рассказал, на кого похож новорожденный сын Елисей

Музыкант с трепетностью вспомнил момент, когда узнал о беременности Снежаны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин, который на днях презентовал lyric-видео на песню "Єви і Адами", в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о первых эмоциях, когда узнал о беременности супруги Снежаны, а также признался, на кого похож двухмесячный сын Елисей. 

Смотрите интервью с Сергеем Бабкиным:

Украинский исполнитель 18 июня стал вновь в четвертый раз отцом. Отметим, что со Снежаной у него двое общих детей, а также еще один ребенок от первого брака – Илья. Говоря о новорожденном сыне Елисее, 40-летний артист не скрывает эмоций и вспоминает тот счастливый момент, когда узнал о беременности супруги Снежаны.

"Обалденные эмоции! Я этого очень ждал, и вот наступил этот день. Все было так неожиданно! Но мы готовились к этому. Помню, Снежа спускается на кухню и показывает мне тест с двумя красными полосками: "Сережа, не знаю, как тебе сказать, но у нас две полоски", – вспоминает Сергей Бабкин. 

Также Бабкин впервые рассказал о том, на кого похож маленький Елисей Сергеевич: "Женщины говорят, что на меня, мол, нет ничего от Снежи. Но, когда я его вижу близко, мне он похож на Снежану. Хотя если расслабить зрение и посмотреть издалека, то очень похож на меня". 

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В добавок ко всему, Сергей Бабкин не скрывает своего желания родить еще одного ребенка, а именно – девочку. Музыкант уже обладает немалым опытом и утверждает, что с каждым разом воспитывать детей легче, ведь ты уже знаешь, как правильно все делать. 

Сергей Бабкин с сыном Елисеем
Сергей Бабкин с сыном Елисеем
Фото: instagram.com/babkin_official

"Чем больше детей, тем круче ты! Ты становишься более опытным, знаешь, что будет и что нужно делать сейчас. Если говорить о планах на четвертого ребенка, то да, я бы очень хотел девчоночку. И знаю, как бы назвал, но не скажу (смеется). Заметил, что очень часто употребляю это имя, и оно такое хорошенькое, но Снежане не нравится. Говорит, что имя старое", – поделился Бабкин. 

Также Сергей Бабкин рассказал Сегодня.Lifestyle, какие вещие сны сбылись в реальной жизни. 

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