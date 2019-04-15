Сергей Бабкин рассказал, почему решил сбрить бороду
Артист признался, ради чего пошел на такие перемены в имидже
В воскресенье, 28 апреля, телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными новостями – в частности, музыкант Сергей Бабкин признался, почему решился на кардинальне перемены в имидже.
На съемках "Весенней музыкальной платформы" многие не сразу узнавали известного музыканта, ведь он решил избавиться... от собственной бороды, которая уже стала частью его образа.
"Я сам сегодня утром, перед съемками, побрился машинкой. Далее приклеил бороду, на меня посмотрел кинорежиссер... Мы посмотрели еще разные варианты, какая борода прикольнее. Кино.. Об этом я расскажу позже, скажу лишь, что это историческая драма, у меня там эпизодическая роль, но какая! Не хочу заранее рассказывать, хочу чтобы потом был вау-эффект", – признался Сергей Бабкин журналистам канала "Украина".
Кроме того, артист удивит зрителей канала "Украина" еще и необычным выступлением на сцене:
"На этот раз изюминка моего номера в том, что впервые в жизни выхожу на сцену без гитары: микрофон, я, песня. Нет ни балета, ни беквокала... Все привыкли – да и я сам – что я всегда с гитарой, а здесь я был "обнаженный". Это очень необычно и волнительно".
Кроме Сергея Бабкина, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, TAYANNA, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.
Ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.
Мы также сообщали, что Сергей Бабкин снова станет отцом.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram