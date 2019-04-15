Сергей Бабкин рассказал, почему решил сбрить бороду

Артист признался, ради чего пошел на такие перемены в имидже

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

В воскресенье, 28 апреля, телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие известные украинские исполнители. За кулисами артисты делились интересными новостями – в частности, музыкант Сергей Бабкин признался, почему решился на кардинальне перемены в имидже.

На съемках "Весенней музыкальной платформы" многие не сразу узнавали известного музыканта, ведь он решил избавиться... от собственной бороды, которая уже стала частью его образа.

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

"Я сам сегодня утром, перед съемками, побрился машинкой. Далее приклеил бороду, на меня посмотрел кинорежиссер... Мы посмотрели еще разные варианты, какая борода прикольнее. Кино.. Об этом я расскажу позже, скажу лишь, что это историческая драма, у меня там эпизодическая роль, но какая! Не хочу заранее рассказывать, хочу чтобы потом был вау-эффект", – признался Сергей Бабкин журналистам канала "Украина".

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

Кроме того, артист удивит зрителей канала "Украина" еще и необычным выступлением на сцене:

"На этот раз изюминка моего номера в том, что впервые в жизни выхожу на сцену без гитары: микрофон, я, песня. Нет ни балета, ни беквокала... Все привыкли – да и я сам – что я всегда с гитарой, а здесь я был "обнаженный". Это очень необычно и волнительно".

Кроме Сергея Бабкина, весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся Олег Винник, ALEKSEEV, TAYANNA, Michele Andrade, Alyosha, Светлана Тарабарова, Злата Огневич, Ольга Цибульская и многие другие артисты.

Ранее в новой рубрике Сегодня.Lifestyle "Сегодня со звездой" Сергей Бабкин показал закулисье съемок своего нового клипа.

Мы также сообщали, что Сергей Бабкин снова станет отцом.

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