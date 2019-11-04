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Сергей Бабкин трогательно поздравил сына с днем рождения и показал архивные фото

Певец посвятил пост 13-летнему пасынку Артуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:34
Сергей Бабкин и сын Снежаны Артур
Сергей Бабкин и сын Снежаны Артур
Фото: instagram.com/babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин, который в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал, на кого похож его двухмесячный сын, трогательно поздравил с 13-летием своего старшего ребенка – сына Артура. Отметим, что певец не является биологическим отцом мальчика, но с детства воспитывает его вместе с супругой Снежаной.

Смотрите интервью с Сергеем Бабкиным:

На своей официальной странице в Instagram Сергей Бабкин поздравил мальчика с днем рождения, сопроводив трогательный пост архивными фотографиями. Отметим, что его жена Снежана родила Артура от первого мужа, но воспитал мальчика именно украинский певец. В подписи к фотографиям звезда назвал Артура своим сыном и отметил, что очень гордится им.

Сергей Бабкин показал архивные семейные фото
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин показал архивные семейные фото
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин показал архивные семейные фото
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин показал архивные семейные фото
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин показал архивные семейные фото
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин показал архивные семейные фото
Фото: instagram.com/babkin_official
Сергей Бабкин показал архивные семейные фото
Фото: instagram.com/babkin_official
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"Моему сыну Артуру, моему брату Скорпиону, моему будущему мужчине, отцу моих будущих внуков, сегодня 13 лет!!! Где они, эти тринадцать лет? Вот, стоят передо мной в полный рост. Смотрят на меня своими голубыми, как море, глазами. Горжусь тобой всем сердцем!! Люблю тебя всей душой!!! И благодарю тебя за скорпионские бои, которые мы иногда устраиваем между друг другом. Они многому учат меня. Вечно твой Папа!" – написал музыкант.

Также поздравления своему сыну уже опубликовала и Снежана. Супруга певца отметила, что очень любит своего сына и гордится им: "Любимый мой, Король Артур! Тебе сегодня 13 лет! Люблю тебя безгранично!!! Ты – мое голубоглазое счастье!!! Принимай поздравления от моих дорогих подписчиков".

Снежана Бабкина с сыном Артуром
Снежана Бабкина с сыном Артуром
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, недавно Сергей Бабкин впервые за свою карьеру спел в дуете со своей женой Снежаной.

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