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Сергей Бабкин воплотил в жизнь давнюю мечту

Певец удивит зритедей необычным номером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Сергей Бабкин на концерте "З днем народження, Україно!"
Сергей Бабкин на концерте "З днем народження, Україно!"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На сцене грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!", которое зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа, Сергей Бабкин показал необычный номер. Музыкант объяснил, почему отныне будет считать 10 июля "красным числом".

Мать Сергея Бабкина поделилась откровениями о своем сыне – смотрите видео:

В праздничном шоу, съемки которого состоялись в Киеве, Сергей Бабкин исполнит песню "Моє кохання" и удивит зрителей необычной постановкой номера.

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"10 июля 2019 года я у себя в календаре обведу красным фломастером и напишу: "День, когда я впервые в своей жизни выступил на сцене с балетом". Я думал, что это не произойдет никогда, но это все-таки случилось!" – поделился Сергей Бабкин за кулисами шоу "З Днем народження Україно!".

Сергей Бабкин впервые выступил с балетом
Сергей Бабкин впервые выступил с балетом
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Главным подарком для артиста стал балет. Сергей признается – это его давняя мечта. Хотя подготовка к выступлению далась музыканту нелегко.

"Я очень рад, что именно Freedom ballet был со мной на сцене. Я их очень люблю и давно хотел с ними поработать. Так что на концерте ко Дню Независимости нас свела сама судьба, – комментирует артист. – Признаюсь, начинать выступать с балетом в 40 лет тяжело! Нужно же и танцевать, и петь одновременно. Я очень напрягся, когда увидел первое видео постановки, которую придумали для меня. Там много синхронных движений с танцорами, много передвижений. Испугался, ведь я никогда такого не делал, но сказал режиссеру, что смогу".

Сергей Бабкин и Александр Скичко
Сергей Бабкин и Александр Скичко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сергей Бабкин, который не привык к такого рода постановкам, обратился к жене за советом.

"Дал Снежке посмотреть, на что она сказала: "Как ты это будешь делать? Когда? Ты что смеешься? Попроси, чтобы упростили немножко". В итоге мы убрали из постановки несколько элементов, и я подумал: "О, круто! Вот это то, что надо!" – рассказал музыкант в интервью телеканалу "Украина".

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

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