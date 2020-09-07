Сергей Бабкин вылечился от коронавируса: "Поистине счастливый день"

Артист поблагодарил своего семейного врача

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, жена которого недавно поборола COVID-19, также вылечился от коронавируса. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Сергей поблагодарил своего семейного доктора и еще раз предупредил своих поклонников об опасности вируса.

"Поистине счастливый день! Выхожу из Затмения, открываясь всем телом Солнцу! Получен отрицательный тест на COVID-19. Безграничное счастье! Спасибо огромное нашему семейному доктору-педиатру, который помог нам преодолеть вирус. Врач от Бога!" – написал Бабкин.

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

Сергей также назвал коронавирус "подлым и хитрым", попросив своих поклонников быть осторожными.

"Дорогие мои, будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких. Статистика растет, вирус очень коварный, подлый и хитрый. Испытал на себе. Прошу вас, будьте внимательны к себе и к окружающим!" – сказал Сергей.

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Напомним, в конце августа музыкант Сергей Бабкин рассказал, что он и его жена Снежана заразились коронавирусом. Пара вместе находилась на самоизоляции дома, выполняя рекомендации врачей.

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