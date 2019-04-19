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Сергей Бабкин выступил в 15-килограммовом костюме на сцене "Золотой Жар-птицы"

Артист победил в номинации "Певец года" по версии премии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Сергей Бабкин Фото: пресс-служба
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба

В четверг, 18 апреля, состоялась церемония награждения музыкальной премии "Золота Жар-птиця-2019", где Сергей Бабкин был признан Лучшим Певцом! Этого год стал для артиста поистине плодотворным: он выпустил первый украиноязычный альбом, стал саунд-продюсером фильма, снялся в двух полнометражных кино, собрал солд-аут на сольном концерте во Дворце "Украина", а еще отправился в свой самый масштабный всеукраинский тур, который охватил 24 города! 

Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
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Также в этот вечер Сергей удивил всех своим выступлением с новым хитом "Моє кохання". Артист был одет в 15-килограммовый костюм из змеек собственного дизайна. Специально для "Золотої Жар-птиці" по собственному эскизу Бабкина костюм шили в Харькове! В своей победной речи артист поблагодарил организаторов, свою команду, а также супругу Снежану, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности. 

Напомним, Сергей Бабкин удивил поклонников новым имиджем.

Смотрите видео о том, как снимали новый клип Сергея Бабкина на трек "Моє кохання":


Backstage – Бабкин "Моє кохання"

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певец сергей бабкин Золота Жар-птиця 2019
Источник: Сегодня
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