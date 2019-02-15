Сергей Бабкин задарил Львов сердцами и удивил невероятным сюрпризом

Артист в унисон с залом спел главный хит "Де би я"

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

Вчера, в День всех влюбленных артист-душа Украины – Сергей Бабкин выступил в самом романтичном городе страны – Львове, приготовив несколько сюрпризов своим поклонникам! Сегодня.Lifestyle эксклюзивно делится с вами, какие именно э то ыбли сюрпризы и как прошел концерт артиста.

Всеукраинский тур Сергея Бабкина "Музасфера" сейчас находится в самом разгаре! Уже более 17 городов окунулись в музыкальную магию артиста, а вчера особым событием стал концерт во львовском театре им. Заньковецкой.

Концерт Сергея Бабкина во Львове Фото: пресс-служба Концерт Сергея Бабкина во Львове Фото: пресс-служба Концерт Сергея Бабкина во Львове Фото: пресс-служба Концерт Сергея Бабкина во Львове Фото: пресс-служба Концерт Сергея Бабкина во Львове Фото: пресс-служба Концерт Сергея Бабкина во Львове Фото: пресс-служба Концерт Сергея Бабкина во Львове Фото: пресс-служба 1/7

С самого начала Сергей признался, что он безумно любит Львов – этот город дня него особенный. Всех зрителей зала на их местах ждали фирменные валентинки от Сергея с пожеланиями любить искренне, откровенно и по-настоящему. Благодарная публика принимала Сергея с особой невероятной энергетикой, и во время всего концерта в театре царила особая атмосфера романтики и любви.

Еще до того, как артист ушёл со сцены, его начали звать на бис! Весь зал в унисон с ним спел "Де би я", так тепло Львов принял Бабкина, что кроме главного хита он спел еще 2 песни! Во время выступления артист также поделился своими впечатлениями: "Львов для меня – один из самых любимых городов, и это так символично, что в такой праздник, как День всех влюбленных я выступаю именно тут! Я поздравляю всех влюбленных с этим прекрасным днем и желаю всем, кто еще не нашел своего человека – обязательно найти и любить его искренне, откровенно и по-настоящему!".

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины приняли участие в проекте от Сегодня.Lifestyle ко Дню влюбленных.

Ранее Сергей и Снежана Бабкины снялись полностью обнаженными в снегу.

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