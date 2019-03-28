Сергей и Снежана Бабкины показали архивные свадебные снимки

Звездная пара официально оформила свои отношения в День театра

Сергей и Снежана Бабкины Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана и Сергей Бабкины поженились десять лет назад, в День театра. Церемония венчания состоялась гораздо раньше, однако пара дала обещание отцу оформить отношения официально.

В честь годовщины Сергей и Снежана рассказали, как прошел один из самых главных дней в их жизни.

"Ровно 10 лет назад, в моей жизни, 27 марта стало иметь совсем другое значение. Не международное, а очень личное. В этот день мы со Снежкой вышли из ЗАГСа, развернули паспорта на странице со штампом о браке и сфотографировались. Это был 2009 год", – написал Сергей Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины поженились в День театра Фото: instagram.com/babkin_official

Его супруга Снежана в подробностях описала день их бракосочетания.

"В 2008 году мы с Сергеем повенчались и дали слово нашему отцу Андрею, что вскоре оформим отношения официально. Вы эту историю уже знаете о нашем тайном венчании. Спустя, почти, год мы пришли в ЗАГС. Это было в начале марта 2009. Говорим – Нам бы скорее! На самое ближайшее! Отвечают – в марте есть только 1 час 27 марта. – Отлично! Берём! То, что роспись наша будет в День театра мы осознали уже день в день", – признается Снежана.

Снежана Бакина показала свадебные фото Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Кроме того, Снежана Бабкина рассказала, как ее супруг едва не проспал собственную свадьбу.

"За 2 недели до торжественной даты Сергей уехал в тур. По старым традициям (поверьям) жених и невеста должны провести ночь порознь до свадьбы. Мы перевыполнили план. Проспали 2 недели друг без друга. Утром 27-го Сергей приехал на поезде в Харьков и побежал к нам домой-бриться, мыться, наряжаться. Мы не увиделись, так как я рано поехала на причёску. Дресс-код свадьбы был- в джинсовом! Без заморочек. В 11.00 у нас роспись. В 10.30 мы с моей свидетельницей и подругой стояли под дверью ЗАГСа в предвкушении!!! В 10.50 звонит моя мама и шёпотом спрашивает – Снежа, а Серёжу будить?", – рассказала Снежана.

Снежана Бабкина в день свадьбы отказалась от традиционного белого платья Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана признается, что едва не потеряла дар речи, когда узнала, что ее жених спит, в то время как она уже стоит под ЗАГСом.

"Я не помню,что было потом... может я кричала, матюкалась, а может просто потеряла дар речи... Серёжу разбудили конечно, и он выскочил пулей из дома. Что было дальше, помню смутно. Залетели в ЗАГС. Поставили печать, кольца, Согласен-Согласна! Закрылись в комнатке, завалились на пол, пофоткались и убежали. А вечером у нас дома с друзьями отметили сие знаменательное событие !!!", – вспоминает Снежана.

Сергей и Снежана Бабкины отметили 10 лет со дня свадьбы Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, не так давно стало известно, что Снежана Бабкина беременна. Пара ждет сына, который должен родиться в начале лета 2019.

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