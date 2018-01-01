Сергей и Снежана Бабкины устроили торжественный пикник в честь годовщины венчания

Праздник семьи разделил батюшка, который втайне повенчал Бабкиных 10 лет назад

11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания Фото: пресс-служба 1/9

11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания. Сергей устроил Снежане праздник, состоявший из множества сюрпризов.

Семья Бабкиных в эти выходные пригласили самых близких людей на торжественный пикник в честь годовщины венчания. Праздник семьи разделил батюшка, который втайне повенчал Бабкиных 10 лет назад и спустя десятилетие повторил обряд, который стал сюрпризом для Снежаны. На вершине знаменитых "Певчих террас" в Харьковской области звучали камерные клятвы и молитвы, что сделало церемонию по настоящему приближенной к Богу.

После венчания друзья приготовили сюрприз и от себя, о котором не знал даже Сергей: завязав глаза Бабкиным, их отвели к речке и провели свадебную церемонию с громким празднованием. "Это был день исполнения мечты. Весь праздник организовал Сережа, я не знала ни о чем! Мой Волшебник не перестает меня удивлять! Вчера я впервые одела фату, спустя 10 лет, ведь у нас не было настоящей свадьбы, а в этот раз нам ее устроили наши друзья! И только самые близкие были вокруг, в этот волшебный день!", – рассказывает Снежана.

Но на этом сюрпризы не закончились! После танцев и песен на поляну привезли большой воздушный шар, что стал еще одной исполненной мечтой Снежаны: вся семья Бабкиных поднялась на закате в небо.

Высоко над землей, Сергей Бабкин прочел Снежане стих:

"У этой девушки есть все, в чем так нуждаюсь я

И у меня есть, кажется все то

Что ей необходимо

Мой мир наполнен ею до краев,

Нет. Он выходит за края

И крепость наша до тех пор

Пока ты будешь в ней,

Непобедима.

Давай крепко сплетемся корнями

А души пусть будут вне.

Надо только менять цвета

А приемы оставить те же

Спрячем сокровища наши

На недосягаемой глубине.

И отправимся разбивать свой лагерь

На вершинах заснеженных".

Поздравить Бабкиных лично приехали актер, участник проекта "Танці з зірками" Юрий Ткач с семьей, победительница "Голосу країни" Алена Луценко и телеведущая Катерина Осадчая.

Ранее Сергей Бабкин признался, что не видит смысла в дуэтах, зачем ему номинация "Неправильный артист", за что стыдно артисту, а также о силе, будущем и преемственности.

Напомним, Сергей Бабкин на съемках полуфинала "Голос країни 8" рассказал "Сегодня" о ближайших планах и признался, что часто видится с участниками своей команды из прошлого сезона.