Сергей и Снежана Бабкины устроили торжественный пикник в честь годовщины венчания
Праздник семьи разделил батюшка, который втайне повенчал Бабкиных 10 лет назад
11 мая семья Бабкиных отмечала 10 лет со дня венчания. Сергей устроил Снежане праздник, состоявший из множества сюрпризов.
Семья Бабкиных в эти выходные пригласили самых близких людей на торжественный пикник в честь годовщины венчания. Праздник семьи разделил батюшка, который втайне повенчал Бабкиных 10 лет назад и спустя десятилетие повторил обряд, который стал сюрпризом для Снежаны. На вершине знаменитых "Певчих террас" в Харьковской области звучали камерные клятвы и молитвы, что сделало церемонию по настоящему приближенной к Богу.
После венчания друзья приготовили сюрприз и от себя, о котором не знал даже Сергей: завязав глаза Бабкиным, их отвели к речке и провели свадебную церемонию с громким празднованием. "Это был день исполнения мечты. Весь праздник организовал Сережа, я не знала ни о чем! Мой Волшебник не перестает меня удивлять! Вчера я впервые одела фату, спустя 10 лет, ведь у нас не было настоящей свадьбы, а в этот раз нам ее устроили наши друзья! И только самые близкие были вокруг, в этот волшебный день!", – рассказывает Снежана.
Но на этом сюрпризы не закончились! После танцев и песен на поляну привезли большой воздушный шар, что стал еще одной исполненной мечтой Снежаны: вся семья Бабкиных поднялась на закате в небо.
Высоко над землей, Сергей Бабкин прочел Снежане стих:
"У этой девушки есть все, в чем так нуждаюсь я
И у меня есть, кажется все то
Что ей необходимо
Мой мир наполнен ею до краев,
Нет. Он выходит за края
И крепость наша до тех пор
Пока ты будешь в ней,
Непобедима.
Давай крепко сплетемся корнями
А души пусть будут вне.
Надо только менять цвета
А приемы оставить те же
Спрячем сокровища наши
На недосягаемой глубине.
И отправимся разбивать свой лагерь
На вершинах заснеженных".
Поздравить Бабкиных лично приехали актер, участник проекта "Танці з зірками" Юрий Ткач с семьей, победительница "Голосу країни" Алена Луценко и телеведущая Катерина Осадчая.
Ранее Сергей Бабкин признался, что не видит смысла в дуэтах, зачем ему номинация "Неправильный артист", за что стыдно артисту, а также о силе, будущем и преемственности.
Напомним, Сергей Бабкин на съемках полуфинала "Голос країни 8" рассказал "Сегодня" о ближайших планах и признался, что часто видится с участниками своей команды из прошлого сезона.