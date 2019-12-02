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Сергей и Снежана Бабкины впервые появились на публике после рождения ребенка

Супруга Сергея Бабкина сменила имидж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
Сергей Бабкин с женой Снежаной
Сергей Бабкин с женой Снежаной
Фото: пресс-служба

Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины впервые за долгое время вышли в свет. Пара появилась на красной ковровой дорожке церемонии M1 Music Awards, которая состоялась в субботу, 30 ноября.

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Сергей Бабкин, номинант премии M1 Music Awards V, прошел красной ковровой дорожкой церемонии вместе со своей супругой – актрисой Снежаной Бабкиной. Отметим, с лета – момента рождения их сына Елисея, пара не посещала светские мероприятия.

Супруги смотрелись гармонично: Снежана, которая появилась с обновленной стрижкой, была в подчеркивающем фигуру черном платье, а Сергей выбрал стильный костюм.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: пресс-служба

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина
Фото: пресс-служба

Также во время премии Сергей исполнил свой последний сингл "Єви і Адами". Артист удивил поклонников технологичной постановкой. Для выступления он использовал камеру бодимаунт, которая весила около 10 килограммов. Она была создана специально для этого события и использована исключительно на выступлении Сергея.

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