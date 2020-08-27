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Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом: артист детально рассказал о симптомах

Сегодня, 11:33

Музыкант призвал всех соблюдать меры безопасности

Известный украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана заболели коронавирусом. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

Артист объяснил, что они с супругой не знают, где и когда могли заразиться. Сергей также рассказал, какие симптомы были у Снежаны в первые дни болезни.

"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на COVID-19. Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию", – пишет Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: instagram.com/babkin_official

По словам артиста, четыре дня назад у его жены началось легкое першение в горле и ломота в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, боли в горле не было, температура повысилась до 37.1. После этого женщина срочно позвонила их семейному доктору, который посоветовал супругам сдать тест на коронавирус.

Тест, как написал Сергей, оказался положительным. У самого артиста подобных симптомов не было, но он тоже решил провериться.

"На следующий день Снежа проснулась от жуткой "ломки тела". Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще – сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришел положительный результат теста", – пишет Бабкин.

Артист предупредил всех, с кем ранее контактировал. Также он призвал людей быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности.

Напомним, Маричка Падалко с детьми заразилась COVID-19. Мы также сообщали, что Антонио Бандерас вылечился от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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