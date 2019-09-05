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Сергей Лазарев расплакался из-за собственной песни: видео

Артист признался, что не может записать новую песню, так как при исполнении начинает плакать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Известный российский певец, представитель РФ на Евровидении Сергей Лазарев на днях записывал новую песню для своего альбома. Однако как только Лазарев начинал петь, ему хотелось плакать. По словам артиста, композиция очень трогательная и вызывает слезы. Кроме того, Сергей Лазарев признался, что его звукорежиссер тоже расплакался во время исполнения песни артистом.

Забавное видео Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram. На нем певец весь в слезах, но при этом смеется, когда рассказывает о нетипичной ситуации.

"Мы столкнулись с проблемой сейчас. Невозможно записать песню, потому что начинаешь петь и начинаешь плакать. Есть такая песня у меня трогательная в альбоме… Смех в том, что я плачу и звукорежиссер плачет. Просто невозможно! Просто даже невозможно петь, потому что очень трогательная. Я серьезно!", – говорит Лазарев.

INSTAGRAM

Отметим, в тот день записать песню Сергею Лазареву так и не удалось. Поклонники артиста затаили дыхание в ожидании нового трека. А композитор Игорь Крутой решил поддержать исполнителя: "Просто Сергей Лазарев – актёр, певец и личность огромного размера и таланта и давайте все пожелаем ему УДАЧИ!!!".

Ранее мы также писали, что Сергей Лазарев иронично ответил на слухи о скандале со Светланой Лободой. В сети появилась информация о том, что артисты повздорили за кулисами музыкальной премии "Муз-ТВ". 

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