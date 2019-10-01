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"Не могу с этим справиться": Сергей Лазарев о смерти родного брата

Брат российского певца скончался после автомобильной аварии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сергей Лазарев с братом Павлом
Сергей Лазарев с братом Павлом
Фото: Instagram.com

Известный российский певец Сергей Лазарев, который благодаря суррогатной матери во второй раз стал отцом, откровенно рассказал о пережитом горе – в 2015 году умер его родной брат Павел.

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В интервью с его бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой Сергей Лазарев поделился пережитыми воспоминаниями. Четыре года назад Павел Лазарев попал в аварию, получив незначительные травмы – сотрясение головного мозга и ушибы. Мужчина не стал обращаться за медицинской помощью, но спустя несколько дней скончался от заражения крови.

Сергей и Павел Лазаревы с мамой Валентиной
Сергей и Павел Лазаревы с мамой Валентиной
Фото: Instagram.com

"Паша отказался от больницы, и это было роковой ошибкой. Объясню почему. Это только кажется, что быть членом семьи известного человека легко, классно. На самом деле, это не совсем так. За Пашей тоже в какой-то степени следили. Были в его жизни моменты, когда конкретно накосячил, и пресса за ним следила, пытались сравнить его со мной. И он очень боялся мне навредить. Я так понимаю, что он отказался от госпитализации, чтобы не дай Бог об этом не узнали", – рассказывает певец.

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Также артист вспомнил, что его старший брат отсидел четыре года в тюрьме за хранение наркотиков и только после этого его жизнь стала налаживаться. Но автомобильная авария все разрушила. Говоря о брате, Сергей не смог сдержать слез и признался, что для их семьи это тяжела тема.

"Паша умер в ночь на 23 марта. Какая это несправедливость: человек исправился… у него появилась любимая женщина, работа, росла дочь… Брат умер от остановки сердца на фоне внутреннего кровоизлияния... Я до сих пор не могу справиться с этим... Для нашей семьи это тяжелая тема", – откровенно говорит Сергей.

Также Сергей Лазарев поделился новым снимком сына и дочери.

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