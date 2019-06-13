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Сергей Лазарев тайно женился?

В СМИ появился кадр с предполагаемой свадьбы российского певца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:38
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев
Фото: instagram.com/lazarevsergey

Вот так новости! В интернете появился неоднозначный снимок, на котором российский певец Сергей Лазарев запечатлен в свадебном наряде с невестой у алтаря. По слухам, девушка в белом платье является израильской моделью. 

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Слух о тайной свадьбе певца распространились в СМИ после публикации фотографии предполагаемой церемонии бракосочетания в Instagram. Имя невесты пока неизвестно, да и с уверенностью утверждать, что снимок действительно сделан во время свадьбы Сергея Лазарева, пока нельзя.

Скриншот из соцсети

Сам артист пока никаких комментариев не дает. Стоит отметить, что российский певец редко рассказывает о своей личной жизни, поэтому его персона обросла разными слухами. Роман с украинской певицей Ани Лорак и нетрадиционная ориентация – последние сплетни общества. 

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Также недавно распространились слухи о рождении дочери Сергея Лазарева. Но сам артист и этот факт никак не комментирует, поэтому стоит только догадываться, что на самом деле происходит в его личной жизни. Впрочем, провокационный снимок с его якобы свадьбы могли сделать на съемочной площадке. 

Напомним, недавно Ани Лорак дала поклонникам новый повод для обсуждений. Теперь фоллловеры считают, что у нее роман с известным певцом Сергеем Лазаревым, который в этом году представил Россию на "Евровидении" и занял третье место. Ани Лорак опубликовала в Instagram совместное фото с бывшим участником группы Smash!!.

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