Сергей Михалок из "Ляпис 98" и "Brutto" стал отцом в четвертый раз

Супруга известного артиста родила ему сына, которому уже дали имя

Лидер групп "Ляпис 98" и "Brutto", 48-летний музыкант Сергей Михалок стал отцом в четвертый раз. Его супруга Светлана Зеленковская родила сына 18 июля. Радостной новостью звездные родители поделились на своих страницах в социальной сети.

Так, в своем аккаунте в Instagram Светлана Зеленковская опубликовала пост, в котором написала, что у нее родился сын. Она также сообщила имя, которое дали малышу.

"Вчера 18.07.2020 в 12:12 пришел новый человек в этот мир – Мирон. Мирон Сергеевич Михалок. Вес 3380, рост 53. Пришел легко", – сообщила подписчикам Светлана.

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Для Сергея и Светланы это третий общий ребенок. 7 лет назад Светлана родила сына Макара, а год назад на свет появился Федор. У Михалка есть взрослый сын Павел от предыдущих отношений. У Светланы от первого брака есть 18-летняя дочь Аксинья.

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Ранее мы писали, что лидер британской группы Muse Мэтт Беллами стал отцом во второй раз.

А недавно Илон Маск показал крошечного сына на видео.

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