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Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

Ведущий считает, что судья предвзято относится к некоторым конкурсантам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Сергей Притула и Тина Кароль
Сергей Притула и Тина Кароль
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании во время второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение-2020", который состоялся в воскресенье, 15 февраля. По словам шоумена, судья предвзято относится к некоторым конкурсантам.

Напомним, что во втором полуфинале национального отбора выступили восемь участников – MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.

Во время голосования Сергей Притула заметил, что Кароль якобы "подсуживает" некоторым исполнителям. В качестве примера ведущий привел момент, когда Андрей Данилко и Виталий Дроздов поставили выступлению Элине Иващенко 4 балла, а Тина – 7.

"Мы говорили, что Тина Кароль будет судить честно и объективно, – обратился к исполнительнице Притула. – Группа Moonzoo не была в команде Кароль. Дроздов и Данилко по 7 баллов, Кароль – 2. Что это если не подсуживание своим?".

Стоит отметить, что трое учатников, которым Тина Кароль поставила высокие оценки, были в ее команде на шоу "Голос країни".

"Нет, это не подсуживание. Что делать, если люди, которые были когда-то у меня в руках, сегодня выступили лучше всех? Я не говорю что у них лучшая песня, я говорю как они выступили", – ответила Кароль.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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