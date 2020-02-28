Сергей Притула объяснил, почему Андрей Данилко остался в жюри Нацотбора

Телеведущий рассказал, что думает об артисте

В этом году Сергей Притула по традиции стал ведущим Нацотбора на "Евровидение-2020". Шоумен прокомментировал победу на конкурсе Go_A, а также поделился мнением о жюри Нацотбора.

Так, Притула отметил, что из прежнего состава остался лишь Андрей Данилко. По мнению ведущего, без Данилко представить Нацотбор уже сложно.

"Судейский корпус этого года обновился на 2/3. Из старого состава остался только Андрей Михайлович. Без Данилко представить национальный отбор и действительно очень тяжело. Пятый год в жюри. Говорит то, что думает. А думает то, что чувствует. Роскошь Михайловича в том, что он не стесняется быть смешным. Поэтому "подставляется" под мои шпильки и не менее прекрасно заряжает свои! Ну и "прокачка" зала в начале финала – это отдельная история", – написал Притула.

Ведущий Нацотбора-2020 Сергей Притула Фото: instagram.com/eurovision.ua

Телеведущий также вспомнил словесные перепалки с Тиной Кароль. Отметим, во втором полуфинале Нацотбора Сергей Притула обвинил певицу в нечестном голосовании.

"С Тиной немножко повоевали во втором полуфинале. Слава Богу, не перессорились, но определенные выводы сделали оба", – признался ведущий.

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А вот появление в судейском кресле Виталия Дроздова Сергей Притула считает успехом для конкурса.

"Считаю появление Виталия Дроздова в судейском корпусе полезной находкой. И лучшим дебютом "новенького" за все пять лет. Большой мастер интеллигентного "заземления". И человек слова. Кому сказал, что поставит в ротацию на своих радиостанциях – того и поставил", – отметил ведущий.

Напомним, Притула публично подколол Данилко во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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