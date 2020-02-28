Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сергей Притула объяснил, почему Андрей Данилко остался в жюри Нацотбора

Телеведущий рассказал, что думает об артисте

Валерия Ильченко
Сегодня, 19:55

В этом году Сергей Притула по традиции стал ведущим Нацотбора на "Евровидение-2020". Шоумен прокомментировал победу на конкурсе Go_A, а также поделился мнением о жюри Нацотбора.

Так, Притула отметил, что из прежнего состава остался лишь Андрей Данилко. По мнению ведущего, без Данилко представить Нацотбор уже сложно.

Читайте также:
Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

"Судейский корпус этого года обновился на 2/3. Из старого состава остался только Андрей Михайлович. Без Данилко представить национальный отбор и действительно очень тяжело. Пятый год в жюри. Говорит то, что думает. А думает то, что чувствует. Роскошь Михайловича в том, что он не стесняется быть смешным. Поэтому "подставляется" под мои шпильки и не менее прекрасно заряжает свои! Ну и "прокачка" зала в начале финала – это отдельная история", – написал Притула.

Ведущий Нацотбора-2020 Сергей Притула
Ведущий Нацотбора-2020 Сергей Притула
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Телеведущий также вспомнил словесные перепалки с Тиной Кароль. Отметим, во втором полуфинале Нацотбора Сергей Притула обвинил певицу в нечестном голосовании.

"С Тиной немножко повоевали во втором полуфинале. Слава Богу, не перессорились, но определенные выводы сделали оба", – признался ведущий.

Узнайте также интересные подробности финала Нацотбора на "Евровидение-2020":

А вот появление в судейском кресле Виталия Дроздова Сергей Притула считает успехом для конкурса.

"Считаю появление Виталия Дроздова в судейском корпусе полезной находкой. И лучшим дебютом "новенького" за все пять лет. Большой мастер интеллигентного "заземления". И человек слова. Кому сказал, что поставит в ротацию на своих радиостанциях – того и поставил", – отметил ведущий.

Напомним, Притула публично подколол Данилко во втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Работа UA:Суспільного заблокирована: как это отразится на участии Украины в Евровидении-2020 Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент "Звукорежиссер начал смеяться мне в лицо": солист TVORCHI о скандале на Нацотборе-2020
Евровидение Сергей Притула нацотбор на Евровидение Евровидение 2020
Реклама

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже (фото)
Самые полезные овощные соки: 3 простых рецепта
Самые полезные овощные соки: 3 простых рецепта

Популярные статьи

Сегодня, 15:30Food

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Сегодня, 11:11Техно

Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной: фото

Сегодня, 08:28Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Сегодня, 08:26Fun

Жена подготовила мужу необычный подарок на годовщину свадьбы и стала вдовой

Вчера, 19:15Food

Что приготовить на 8 Марта: три рецепта легких десертов

Вчера, 18:44Шоу-бизнес

Квартиру звезды фильма "Скажене весілля" ограбили: фото

Вчера, 14:58Fun

Смесь кота и собаки: на фото показали животное необычной породы

Вчера, 11:10Fun

"Забавное лицо" журналиста во время репортажа о погоде рассмешило зрителей: видео

Вчера, 10:39Fun

Показали невероятные фото из 120-летней "капсулы времени"

Вчера, 08:25Fun

Вожак стаи приматов с двумя самками убежал от стерилизации: видео

Вчера, 05:06Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждут радостные события, а Близнецам улыбнется фортуна

26 февраляEvents

Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака: не бойтесь критики в свой адрес

26 февраляШоу-бизнес

Коронавирус у Джеки Чана: СМИ раскрыли правду

26 февраляШоу-бизнес

"Детей я не вижу, не слышу": экс-супруга Сереги заявила, что он отобрал у нее сыновей

26 февраляШоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

26 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Близнецы зайдут в тупик, а у Скорпионов возникнут новые идеи

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Слоеные конвертики с курицей и грибами
Слоеные конвертики с курицей и грибами
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Опухшая от ботокса Лорак показала свое настоящее лицо: не узнать
Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Каменских показала свою фигуру (фото)
Каменских показала свою фигуру (фото)
Свадьба отменяется: Шатунов сбежал от Волочковой в Германию
Свадьба отменяется: Шатунов сбежал от Волочковой в Германию