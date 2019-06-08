Сергей Притула объявил о решении податься в политику – видео

Украинский телеведущий и шоумен баллотируется в парламент

Сергей Притула Фото: instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула, который жестко высмеял Сергея Лазарева, объявил о решении податься в политику. Соответствующее видеообращение шоумен опубликовал сегодня, 8 июня, на своей странице в Facebook. В небольшом ролике Притула объяснил подписчикам, что мотивировало его на такой шаг.

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Ведущий отметил, что ему не нравится то, что происходит в украинской политике в настоящее время. "Выходить из собственной зоны комфорта не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям", – признался Сергей Притула.

Он отметил, что хочет, чтобы его дети жили и работали в Украине. Именно это, по словам Притулы, является для него одним из главных аргументов в данном вопросе. "Я хочу, чтобы мои дети жили и работали в этой стране. Я хочу приложить к этому какие-то усилия, чтобы потом совесть не грызла", – сказал он.

Сергей добавил, что его решение пройти в парламент не есть попыткой заработать, а основной мотивацией для него остается команда. Артист рассказал, что будет баллотироваться в парламент в составе партии "Голос", лидером которой стал Святослав Вакарчук.

В сети решение Сергея Притулы поддержали, хотя некоторые пользователи выразили недовольство его выбором партии. "Человек, который может потерять все от этого шага, заслуживает уважения. Такие действия свидетельствуют о действительно переживания за страну", – написал один из подписчиков Притулы.

Напомним, что ранее мы писали о звездах, которые пошли в политику.

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