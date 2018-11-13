Сергей Притула поделился фото подросшего сына

Шоумен показал, как он с сыном проводит время

Сергей Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua

Ведущий и актер Сергей Притула, который сыграл в украинской комедии "Секс и ничего личного", показал поклонникам подросшего сына Дмитрия. На странице в фотоблоге шоумен выложил фотографию, где позирует с ребенком на фоне мангала.

Таким образом Притула продемонстрировал, как он с сыном проводит свободное время.

"Family business. Сергей + Дмитрий + мангал + цыпленок = радость для женщин в нашем домике", – подписал фотографию Сергей.

Сергей Притула с сыном Фото: instagram.com/siriy_ua

Поклонники Притулы наперегонки стали делать ему с сыном комплименты. "Двое такие классные", "Крутые", "Малой – копия отца", "Очень похожи" , – отметили фолловеры.

Напомним, что в августе этого года Сергей Притула отпраздновал с женой годовщину свадьбы. Семье ведущего выполнилось три года. Ведущий также разместил семейное фото с женой и впервые показал маленькую дочь Соломию.

Также отметим, что ранее Сергей Притула показал фотографии с отдыха с детьми. Ведущий вместе с женой, их маленькой дочерью и сыном Сергея от первого брака побывали в теплых краях.