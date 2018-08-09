Сергей Притула поделился семейными фото с отдыха
Фото шоумен и ведущий разместил в соцсети
Знаменитый украинский ведущий и шоумен Сергей Притула отправился в долгожданный отпуск. На своей странице в Instagram он разместил несколько фото с детьми и супругой.
"Все! Відпустка!!! Притули бажають усім хорошого настрою і летять назустріч хвилям!!!", – подписал фото с сыном Сергей.
"Ми з Дмитром і хресним сином Данилом повертаємось із замку Іф до Марселя;)).
Відпустка Притулів у розпалі!!!", – написал Притула в описании к фото.
"Євпаторія 1989", – шуточно подписал снимок ведущий.
Напомним, ведущий Владимир Остапчук поделился семейными фото с отдыха. Он опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.
Ранее Лилия Ребрик делилась снимками с отдыха в Болгарии.
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Источник: "Сегодня"