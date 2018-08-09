Сергей Притула поделился семейными фото с отдыха

Фото шоумен и ведущий разместил в соцсети

Сергей Притула. Фото: instagram.com/novy_channel

Знаменитый украинский ведущий и шоумен Сергей Притула отправился в долгожданный отпуск. На своей странице в Instagram он разместил несколько фото с детьми и супругой.

"Все! Відпустка!!! Притули бажають усім хорошого настрою і летять назустріч хвилям!!!", – подписал фото с сыном Сергей.

Сергей Притула с сыном Фото: instagram.com/siriy_ua

"Ми з Дмитром і хресним сином Данилом повертаємось із замку Іф до Марселя;)).

Відпустка Притулів у розпалі!!!", – написал Притула в описании к фото.

Сергей Притула с сыном и племянником Фото: instagram.com/siriy_ua

"Євпаторія 1989", – шуточно подписал снимок ведущий.

Сергей Притула с женой и детьми Фото: instagram.com/siriy_ua

Напомним, ведущий Владимир Остапчук поделился семейными фото с отдыха. Он опубликовал семейное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором позирует со своей супругой и сыном на фоне Черного моря.

Ранее Лилия Ребрик делилась снимками с отдыха в Болгарии.



