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Сергей Притула поделился воспоминаниями из детства: "Мама-педагог продавала джинсы на базаре"

Телеведущий принял участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle ко Дню матери

10 мая в Украине и мире отмечается трогательный праздник – День матери. К этому особенному дню Сегодня.Lifestyle подготовили эксклюзивный спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка, наполненный чувствами, переживаниями и глубокими эмоциями.

МАМА – первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мамы поддерживают наш выбор поступать в театральный вместо юридического, сидят в первом ряду на трибунах и болеют за нас во время спортивных соревнований, закрывают глаза на низкие оценки по математике, понимая, что в ее ребенке растет будущий артист!

Украинские актеры, телеведущие, спортсмены и певцы поделились своей историей о том, как мама повлияла на их выбор в жизни, как помогла с ним определиться, как поддержала решение и воплотила детскую мечту в реальность.

Сергей Притула

Украинский телеведущий Сергей Притула уверен, что все его сегодняшние достижения с братом Василием не состоялись, если бы не фундамент, заложенный в детстве. По словам шоумена, отец привил любовь к книгам, а мама сделала все, чтобы образовательный процесс воспринимался как нечто увлекательное.

Шоумен Сергей Притула с мамой и сыном Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Несмотря на то, что отец всегда работал на руководящих должностях, мы не были зажиточной семьей. Имел принципы. Не воровал. Поэтому и каталась мама то с папой, то с бабушкой сначала в Югославию, затем в Польшу. Там продавали какие-то китайские будильники, электродрели и тому подобное. Оттуда везли джинсы, которые мама потом продавала на базаре. Жена начальника районного масштаба с двумя высшими образованиями... Но мы были богаты на книги и любовь внутри семьи. Отец привил любовь к чтению, а мама (сама педагог по первому образованию) сделала все, чтобы мы с братом воспринимали образовательный процесс как нечто увлекательное, а не как каторгу", – вспоминает артист.

Как результат, Сергей с братом Василием самостоятельно поступили в ВУЗы по результатам собеседований.

"У меня за плечами Малая академия наук Украины, а брат – победитель Всеукраинской олимпиады по правоведению. Все наши с ним сегодняшние достижения не состоялись бы, если бы не фундамент, заложенный в детстве", – говорит телеведущий.

Сергей Притула со своей большой семьей Фото: Сегодня, пресс-служба телеканала "Новый канал"

Советы мамы Валентины Васильевны Сергей Притула помнит всегда и прислушивается к ним даже сейчас: "Что знаешь, на плечах не носишь" и "Всему мера и место".

Мама, я тебя люблю за...ВСЕ!

"Если бы не ты... МАМА" – спецпроект о силе веры мамы в своего ребенка и как порой именно она заставляет достигать нас тех высот, о которых даже боялись мечтать.

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