Сергей Притула заявил о завершении актерской карьеры

Телеведущий в течение десяти лет был руководителем юмористического проекта "Вар’яти-шоу"

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который будет баллотироваться в мэры Киева, заявил, что покидает проект "Вар’яти-шоу" и завершает актерскую карьеру. Об этом артист рассказал в интервью LB.ua.

"Чтобы закрыть этот вопрос (о сочетании творческой работы с политической деятельностью) раз и навсегда, я объявляю о своем уходе из "Вар'яти-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно совершать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", – рассказал Притула.

Сергей Притула Фото: facebook.com/serhiyprytula

Отметим, что Притула был не только руководителем и актером коллектива, но и его редактором.

"Вар’яти-шоу" – первое украиноязычное юмористическое шоу в Украине. Проект появился в 2010 году, а в 2016 – начал выходить на ТВ. Кроме Сергея, в составе коллектива также выступают Владимир Жогло, Владимир Ковцун, Виталий Тыльный, Сергей Полупан и Валентин Сергийчук. Актеры каждый год ездят в туры по Украине и за границу.

Напомним, Сергей Притула отправился на отдых с родными. Ранее Сергей Притула назвал ТОП-3 места для отдыха на Западной Украине.

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