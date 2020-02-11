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Сергей Притула пошутил под фото Маши Ефросининой с мужем

Телеведущий оставил забавный комментарий подруге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая рассказала о болезни 15-летней дочери, на днях опубликовала серию черно-белых кадров с мужем Тимуром Хромаевым. "Моменты", – лаконично подписала снимки шоувумен.

Узнайте также сокровенную мечту Маши Ефросининой:

Пока подписчики оставляли романтические комментарии Маше Ефросининой и ее мужу, телеведущий Сергей Притула решил пошутить под постом звездной подруги.

"Маша! Я и сам не поверил, но это реально – зарабатывать до 30000 не выходя из дома. Теперь мой декрет намного веселее. Попробуй и ты. Пишите в директ!", – написал Притула.

Сергей Притула забавно пошутил под фото Маши Ефросининой с мужем/instagram.com/mashaefrosinina

"Вот честно, на секунду сжалось у меня, Сергей", – ответила Маша Ефросинина.

Напомним, недавно Сергей Притула трогательно поздравил супругу с днем рождения.

Ранее мы также писали, что Маша Ефросинина начала публиковать фото в купальнике. Телеведущая объяснила, почему больше не боится делиться откровенными снимками.

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