Сергей Притула поздравил жену с годовщиной и жестко ответил на комментарий подписчицы

Ведущий нередко общается с подписчиками в комментариях

Сергей Притула. Фото: instagram.com/novy_channel

Знаменитый шоумен и ведущий Сергей Притула трогательно поздравил свою супругу Катерину с годовщиной свадьбы.

"Нашій сім'ї сьогодні виповнилось 3 роки! Цей день ми прожили святково! До останньої хвилини!

Люблю тебе, Катруся! Все, що ми з тобою робимо разом, мені дуже подобається: Соломійка, телеверсія "Вар'яти-шоу", свята, будні, подорожі! З тобою навіть сваритися – одне задоволення;))))! Радий бути твоєю половинкою! Не зупиняймося! Кохаю!" – написал Притула на своей странице в Facebook.

Ведущий также разместил семейное фото с женой и и впервые показал маленькую дочь Соломию.

Сергей Притула с женой и дочерью Фото: facebook.com/serhiyprytula

Среди многих поздравлений не обошлось без негативных комментариев. Одна из подписчиц Сергея написала следующее: "Піар і все. Для чого виставляти своє особисте життя на люди.?Будьте чоловіком вже до кінця, а не тільки волонтером і все інше і ніхто Вас не осудить. Бажаю щастя, здоров'я і Вам і Ваштм двом дружинам і головне діткам всім народжени і яких зачали і зачнете. Щоб він стояв і гроші були!" (орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.)

На что Сергей ответил жестко: "Прочитав ваш коментар. Потім прочитав ще раз. Задумався. Буває, що люди пишуть з помилками. А буває, що пишуть єресь. А буває, що починають писати одне, а закінчують зовсім іншим. Ваш коментар – це об'єднання усіх стилів! Х*р знати що за змістом, з горою помилок і зі схемою "Притула, ти гівно, бажаю тобі щастя!".

От сиджу зараз і ламаю собі голову... це ж якщо така людина на мене підписана, то я що, теж слабий на голову? Чи просто співпало?".

Напомним, ранее Сергей Притула показал отдых с детьми.